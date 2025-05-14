Обещал «порешать» с ТЦК за $9,5 тысяч: харьковчанин получил подозрение (фото)
В Харькове задержали мужчину, который, по данным следствия, обещал знакомому помочь с отсрочкой.
«В апреле житель Харькова предложил помощь знакомому, который обратился к нему из-за проблем с уточнением персональных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается: мужчина заверил товарища, что имеет влияние на должностных лиц областного ТЦК. Поэтому, пообещал оформить отсрочку от призыва на военную службу, продолжили в прокуратуре. За «услугу» он попросил 9500 долларов.
Правоохранители задержали фигуранта в Харькове «на горячем» – когда тот получал оговоренную сумму.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители устанавливают полный круг лиц, вероятно причастных к совершению преступления, а также «клиентов» подозреваемого.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, подозрение, Харьковская областная прокуратура, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали мужчину, который, по данным следствия, обещал знакомому помочь с отсрочкой.".