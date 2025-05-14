Обещал «порешать» с ТЦК за $9,5 тысяч: харьковчанин получил подозрение (фото)

В Харькове задержали мужчину, который, по данным следствия, обещал знакомому помочь с отсрочкой.

«В апреле житель Харькова предложил помощь знакомому, который обратился к нему из-за проблем с уточнением персональных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается: мужчина заверил товарища, что имеет влияние на должностных лиц областного ТЦК. Поэтому, пообещал оформить отсрочку от призыва на военную службу, продолжили в прокуратуре. За «услугу» он попросил 9500 долларов.

Правоохранители задержали фигуранта в Харькове «на горячем» – когда тот получал оговоренную сумму.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, вероятно причастных к совершению преступления, а также «клиентов» подозреваемого.