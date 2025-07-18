Следствие: на Харьковщине задержали мужчину за сексуальные действия с девочкой

48-летнего мужчину на Харьковщине подозревают в сексуальном насилии 11-летней девочки.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 13 июля в одном из населённых пунктов Изюмского района на детской площадке фигурант увидел 11-летнюю девочку. Ребенок повесил сумку на дерево и ушел забавляться.

«Мужчина воспользовался моментом, подошел к вещам девочки, вытащил из сумки мобильный телефон и начал шантажировать ее. Он завел ребенка в заброшенное здание и совершил сексуальные действия», — выяснили правоохранители.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фигуранту уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.