На Харківщині затримали чоловіка за сексуальні дії щодо дівчинки – слідство

48-річного чоловіка на Харківщині підозрюють у сексуальному насильстві 11-річної дівчинки.

За даними Харківської обласної прокуратури, 13 липня в одному з населених пунктів Ізюмського району на дитячому майданчику фігурант побачив 11-річну дівчинку. Дитина повісила сумку на дерево та відійшла бавитися.

«Чоловік скористався моментом, підійшов до речей дівчинки, витягнув з сумки мобільний телефон і почав шантажувати її. Він завів дитину до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії», – з’ясували правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фігуранту вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.