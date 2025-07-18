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На Харківщині затримали чоловіка за сексуальні дії щодо дівчинки – слідство

Суспільство 14:50   18.07.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині затримали чоловіка за сексуальні дії щодо дівчинки – слідство Фото: Харківська обласна прокуратура

48-річного чоловіка на Харківщині підозрюють у сексуальному насильстві 11-річної дівчинки.

За даними Харківської обласної прокуратури, 13 липня в одному з населених пунктів Ізюмського району на дитячому майданчику фігурант побачив 11-річну дівчинку. Дитина повісила сумку на дерево та відійшла бавитися.

«Чоловік скористався моментом, підійшов до речей дівчинки, витягнув з сумки мобільний телефон і почав шантажувати її. Він завів дитину до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії», – з’ясували правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фігуранту вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річного чоловіка на Харківщині підозрюють у сексуальному насильстві 11-річної дівчинки.".