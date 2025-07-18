На Харківщині затримали чоловіка за сексуальні дії щодо дівчинки – слідство
Фото: Харківська обласна прокуратура
48-річного чоловіка на Харківщині підозрюють у сексуальному насильстві 11-річної дівчинки.
За даними Харківської обласної прокуратури, 13 липня в одному з населених пунктів Ізюмського району на дитячому майданчику фігурант побачив 11-річну дівчинку. Дитина повісила сумку на дерево та відійшла бавитися.
«Чоловік скористався моментом, підійшов до речей дівчинки, витягнув з сумки мобільний телефон і почав шантажувати її. Він завів дитину до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії», – з’ясували правоохоронці.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Фігуранту вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, сексуальное насилие, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річного чоловіка на Харківщині підозрюють у сексуальному насильстві 11-річної дівчинки.".