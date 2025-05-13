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Вербовали женщин для секса и шантажировали: схема работала в областных центрах

Происшествия 11:20   13.05.2025
Оксана Горун
Вербовали женщин для секса и шантажировали: схема работала в областных центрах

Во всех крупных областных центрах Украины и Польши шла вербовка молодых женщин для сексуальной эксплуатации. При этом изначально они не понимали до конца, на что соглашаются.

«Девушек 18-25 лет нанимали за высокую оплату для сопровождения мужчин на публичных мероприятиях. Когда несколько таких встреч происходило беспроблемно и потерпевшие теряли бдительность, злоумышленники давали им новых «клиентов», которые платили организаторам за сексуальные услуги и насильно вступали с женщинами в половые отношения. Если же потерпевшая не соглашалась на такой формат сотрудничества, ее фото с анкетными данными выкладывали в закрытый Telegram-канал по оказанию сексуальных услуг, на который подписано 60 тысяч пользователей. Для удаления анкеты нужно было продолжать сотрудничать с преступной организацией на их условиях», — сообщила подробности пресс-служба Национальной полиции Украины.

По предварительным данным, таким образом пострадали 50 украинок.

Оперативники и следователи полиции вычислили 11 вероятных участников преступной организации, которая создала схему сексуальной эксплуатации и шантажа. Ее организаторы, по имеющимся данным, находились в Киеве. Прибыль у сутенеров была не менее 5 млн грн в месяц.

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«По данным следствия, подозреваемые действовали по четко отлаженной схеме. Они размещали в социальных сетях объявления о работе с высоким доходом. Женщинам, которые отзывались на такие предложения, сообщалось, что речь идет о сопровождении мужчин на публичные мероприятия. Поначалу все происходило без признаков принуждения, что создавало у потерпевших ложное чувство безопасности», — уточнила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

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В этом деле полиция провела уже 34 обыска в Киеве. Изъяли телефоны и компьютеры с перепиской о торговле женщинами.

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Подозреваемых задержали. Большинство — в СИЗО с альтернативой внести залог в размере от 3 до 10 млн грн. Трое — под домашним арестом.

«В зависимости от совершенного им инкриминировано создание и участие в преступной организации, сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, а также торговлю людьми», — проинформировали в ОГП.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во всех крупных областных центрах Украины и Польши шла вербовка молодых женщин для сексуальной эксплуатации. При этом изначально они не понимали до конца, на что соглашаются".