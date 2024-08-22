Сутенер похитил женщину в Харькове и продал в «рабство», ему светит 12 лет
20 августа полицейские остановили работу подпольного борделя в Харькове и провели обыски, сообщила Нацполиция.
Известно, что фигурант привлек к своей преступной деятельности еще двух человек, выполнявших роль администратора и оператора.
Правоохранители обнаружили трех женщин, вовлеченных в занятие проституцией. Стоимость предоставления секс-услуг в час колебалась от 4000 до 15000 гривен. Места встреч определяли заказчики услуг.
Во время обысков следователи изъяли мобильные телефоны, банковские карты, носители информации, деньги.
Полицейские установили, что в июле мужчина похитил женщину по имени Анастасия. Ее избили и незаконно содержали в доме, а затем продали в «трудовое рабство».
Организатору борделя сообщили о подозрении в торговле людьми и сутенерстве. Злоумышленника содержат под стражей с внесением залога в размере 450 000 гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Читайте также: В Харькове в квартирах накрыли бордель: опубликованы фото и видео
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бордель, Нацполиция, проституция, рабство, сутенер, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сутенер похитил женщину в Харькове и продал в «рабство», ему светит 12 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 18:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 августа полицейские остановили работу подпольного борделя в Харькове и провели обыски, сообщила Нацполиция.".