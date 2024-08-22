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Сутенер похитил женщину в Харькове и продал в «рабство», ему светит 12 лет

Происшествия 18:27   22.08.2024
Оксана Якушко
Сутенер похитил женщину в Харькове и продал в «рабство», ему светит 12 лет Фото: Нацполиция

20 августа полицейские остановили работу подпольного борделя в Харькове и провели обыски, сообщила Нацполиция.

Известно, что фигурант привлек к своей преступной деятельности еще двух человек, выполнявших роль администратора и оператора.

Правоохранители обнаружили трех женщин, вовлеченных в занятие проституцией. Стоимость предоставления секс-услуг в час колебалась от 4000 до 15000 гривен. Места встреч определяли заказчики услуг.

Во время обысков следователи изъяли мобильные телефоны, банковские карты, носители информации, деньги.

Полицейские установили, что в июле мужчина похитил женщину по имени Анастасия. Ее избили и незаконно содержали в доме, а затем продали в «трудовое рабство».

Организатору борделя сообщили о подозрении в торговле людьми и сутенерстве. Злоумышленника содержат под стражей с внесением залога в размере 450 000 гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

Читайте также: В Харькове в квартирах накрыли бордель: опубликованы фото и видео

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 18:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 августа полицейские остановили работу подпольного борделя в Харькове и провели обыски, сообщила Нацполиция.".