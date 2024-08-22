Сутенер похитил женщину в Харькове и продал в «рабство», ему светит 12 лет

20 августа полицейские остановили работу подпольного борделя в Харькове и провели обыски, сообщила Нацполиция.

Известно, что фигурант привлек к своей преступной деятельности еще двух человек, выполнявших роль администратора и оператора.

Правоохранители обнаружили трех женщин, вовлеченных в занятие проституцией. Стоимость предоставления секс-услуг в час колебалась от 4000 до 15000 гривен. Места встреч определяли заказчики услуг.

Во время обысков следователи изъяли мобильные телефоны, банковские карты, носители информации, деньги.

Полицейские установили, что в июле мужчина похитил женщину по имени Анастасия. Ее избили и незаконно содержали в доме, а затем продали в «трудовое рабство».

Организатору борделя сообщили о подозрении в торговле людьми и сутенерстве. Злоумышленника содержат под стражей с внесением залога в размере 450 000 гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.