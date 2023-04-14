В Харькове в квартирах накрыли бордель: опубликованы фото и видео
Правоохранители разоблачили в Харькове сутенера. 25-летний мужчина арендовал 4 квартиры и организовал в них публичный дом. Услуги сексуального характера за деньги оказали 8 проституток.
Помогала сутенеру в «бизнесе» 48-летняя харьковчанка, она выполняла функции оператора – размещала объявления в интернете с «рекламой» женщин о предоставлении сексуальных услуг. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
5 апреля в квартирах, где предоставлялись услуги сексуального характера, правоохранители провели обыски. В помещениях обнаружили 8 женщин, вовлеченных в занятие проституцией.
Во время обысков правоохранители изъяли более 20 мобильных телефонов, планшеты, ноутбуки, банковские карты, более 114 тысяч гривен, 100 евро, более тысячи долларов, а также пистолет с патронами.
«Решается вопрос о сообщение сутенерам о подозрении по ч.2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УКУ», — рассказали правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове сутенера. 25-летний мужчина арендовал 4 квартиры и организовал в них публичный дом. Услуги сексуального характера за деньги оказали 8 проституток.".