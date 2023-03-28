Live
  • Вторник 28.03.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🟢

Бордель в квартирах накрыли в Харькове: части проституток — нет 18 лет (видео)

Общество 17:50   28.03.2023
Елена Нагорная
Бордель в квартирах накрыли в Харькове: части проституток — нет 18 лет (видео) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители разоблачили в Харькове сутенершу. 23-летняя местная жительница арендовала две соседние квартиры и организовала в них публичный дом. Услуги сексуального характера за деньги оказывали шесть проституток, среди которых были несовершеннолетние.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ночь на 20 марта обыски провели в борделе, дома у сутенерши и в автомобиле. Были изъяты мобильные телефоны, видеокамеры, деньги, средства контрацепции и другие вещественные доказательства.

Кроме того, правоохранители нашли шприцы и вещества, похожие на наркотики.

В одном из мест обыска обнаружили 45-летнего мужчину, который разыскивался за изготовление и хранение наркотиков. Его передали инициатору розыска.

Сутенершу задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 2, 3 ст. 303 УК. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Ночь с девушкой — 22 тыс грн: опубликован прайс «массажного салона» в Харькове

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:50
Бордель в квартирах накрыли в Харькове: части проституток — нет 18 лет (видео)
17:20
На Харьковщине разыскивают женщину: жительница Краснокутска не дошла до работы
13:14
Днем 28 марта враг ракетами обстрелял Богодухов — Синегубов
12:59
На Пасху в Харькове закроют некоторые кладбища для посещений, – Терехов
12:12
В мэрии сообщили, в каких районах Харькова продолжают восстанавливать дома

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бордель в квартирах накрыли в Харькове: части проституток — нет 18 лет (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 17:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове сутенершу. 23-летняя местная жительница арендовала две соседние квартиры и организовала в них публичный дом. Услуги сексуального характера за деньги оказывали шесть проституток, среди которых были несовершеннолетние.".