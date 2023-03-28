Бордель в квартирах накрыли в Харькове: части проституток — нет 18 лет (видео)

Правоохранители разоблачили в Харькове сутенершу. 23-летняя местная жительница арендовала две соседние квартиры и организовала в них публичный дом. Услуги сексуального характера за деньги оказывали шесть проституток, среди которых были несовершеннолетние.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ночь на 20 марта обыски провели в борделе, дома у сутенерши и в автомобиле. Были изъяты мобильные телефоны, видеокамеры, деньги, средства контрацепции и другие вещественные доказательства.

Кроме того, правоохранители нашли шприцы и вещества, похожие на наркотики.

В одном из мест обыска обнаружили 45-летнего мужчину, который разыскивался за изготовление и хранение наркотиков. Его передали инициатору розыска.

Сутенершу задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 2, 3 ст. 303 УК. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.