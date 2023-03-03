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Ночь с девушкой — 22 тыс грн: опубликован прайс «массажного салона» в Харькове

Общество 22:47   03.03.2023
Елена Нагорная
Ночь с девушкой — 22 тыс грн: опубликован прайс «массажного салона» в Харькове Фото: Харьковская облпрокуратура

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото вещественного доказательства — прайса, изъятого из борделя в Харькове, который маскировался под массажный салон.

Болвинов рассказал, что следствие при оперативном сопровождении управления миграционной полиции области разоблачило 33-летнюю женщину, которая организовала бордель. Она наняла оператора и двух администраторов, которые подыскивали и нанимали женщин на «работу».

Всем четырем женщинам вручили подозрение по ч. 2 ст. 303 УКУ (вовлечение лиц в занятие проституцией). Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.


Фото: Сергей Болвинов

«Несмотря на войну, следователи занимаются и обычными преступлениями, которые до сих пор существуют. Мы не закрываем глаза и не забываем об этом — раскрываем все правонарушения. Одно из таких — нелегальный бизнес», — написал главный следователь Харьковщины.

Ранее о разоблачении этого борделя сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 22:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото вещественного доказательства — прайса, изъятого из борделя в Харькове, который маскировался под массажный салон.".