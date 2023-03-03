Ночь с девушкой — 22 тыс грн: опубликован прайс «массажного салона» в Харькове
Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото вещественного доказательства — прайса, изъятого из борделя в Харькове, который маскировался под массажный салон.
Болвинов рассказал, что следствие при оперативном сопровождении управления миграционной полиции области разоблачило 33-летнюю женщину, которая организовала бордель. Она наняла оператора и двух администраторов, которые подыскивали и нанимали женщин на «работу».
Всем четырем женщинам вручили подозрение по ч. 2 ст. 303 УКУ (вовлечение лиц в занятие проституцией). Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.
Фото: Сергей Болвинов
«Несмотря на войну, следователи занимаются и обычными преступлениями, которые до сих пор существуют. Мы не закрываем глаза и не забываем об этом — раскрываем все правонарушения. Одно из таких — нелегальный бизнес», — написал главный следователь Харьковщины.
Ранее о разоблачении этого борделя сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 22:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото вещественного доказательства — прайса, изъятого из борделя в Харькове, который маскировался под массажный салон.".