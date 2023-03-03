Ночь с девушкой — 22 тыс грн: опубликован прайс «массажного салона» в Харькове

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото вещественного доказательства — прайса, изъятого из борделя в Харькове, который маскировался под массажный салон.

Болвинов рассказал, что следствие при оперативном сопровождении управления миграционной полиции области разоблачило 33-летнюю женщину, которая организовала бордель. Она наняла оператора и двух администраторов, которые подыскивали и нанимали женщин на «работу».

Всем четырем женщинам вручили подозрение по ч. 2 ст. 303 УКУ (вовлечение лиц в занятие проституцией). Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.



Фото: Сергей Болвинов

«Несмотря на войну, следователи занимаются и обычными преступлениями, которые до сих пор существуют. Мы не закрываем глаза и не забываем об этом — раскрываем все правонарушения. Одно из таких — нелегальный бизнес», — написал главный следователь Харьковщины.

Ранее о разоблачении этого борделя сообщили в Харьковской облпрокуратуре.