Ніч із дівчиною – 22 тис грн: опублікований прайс “масажного салону” в Харкові
Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото речового доказу – прайса, вилученого з борделю в Харкові, який маскувався під масажний салон.
Болвінов розповів, що слідство за оперативним супроводом управління міграційної поліції області викрило 33-річну жінку, яка організувала бордель. Вона найняла операторку та двох адміністраторок, які підшукували та наймали жінок на “роботу”.
Усім чотирьом фігуранткам вручили підозру за ч. 2 ст. 303 ККУ (залучення осіб до проституції). Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.
Фото: Сергій Болвінов
“Не дивлячись на війну, слідчі займаються і звичайними злочинами, які досі існують. Ми не закриваємо очі та не забуваємо про це – розкриваємо усі правопорушення. Одне з таких — нелегальний бізнес”, – написав головний слідчий Харківщини.
Раніше про викриття цього борделю повідомили у Харківській облпрокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 22:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото речового доказу – прайса, вилученого з борделю в Харкові, який маскувався під масажний салон.".