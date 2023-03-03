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Ніч із дівчиною – 22 тис грн: опублікований прайс “масажного салону” в Харкові

Суспільство 22:47   03.03.2023
Олена Нагорна
Ніч із дівчиною – 22 тис грн: опублікований прайс “масажного салону” в Харкові

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото речового доказу – прайса, вилученого з борделю в Харкові, який маскувався під масажний салон.

Болвінов розповів, що слідство за оперативним супроводом управління міграційної поліції області викрило 33-річну жінку, яка організувала бордель. Вона найняла операторку та двох адміністраторок, які підшукували та наймали жінок на “роботу”.

Усім чотирьом фігуранткам вручили підозру за ч. 2 ст. 303 ККУ (залучення осіб до проституції). Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.


Фото: Сергій Болвінов

“Не дивлячись на війну, слідчі займаються і звичайними злочинами, які досі існують. Ми не закриваємо очі та не забуваємо про це – розкриваємо усі правопорушення. Одне з таких — нелегальний бізнес”, – написав головний слідчий Харківщини.

Раніше про викриття цього борделю повідомили у Харківській облпрокуратурі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 22:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото речового доказу – прайса, вилученого з борделю в Харкові, який маскувався під масажний салон.".