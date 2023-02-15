Не масаж: поліція “на гарячому” накрила бордель у Харкові (фото, відео)
10 лютого правоохоронці провели обшуки в будинку розпусти, який працював у Харкові під виглядом масажного салону. На момент слідчих дій у приміщенні перебували п’ять повій та двоє клієнтів.
У проституцію організатори втягували молодих жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 21 тисячі гривень, смартфони та інші речові докази.
Слідчо-оперативні дії проводились в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення.
“Призначено низку експертиз, після яких буде вирішене питання про повідомлення зловмисникам про підозру”, – зазначили у поліції.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 18:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 лютого правоохоронці провели обшуки в будинку розпусти, який працював у Харкові під виглядом масажного салону. На момент слідчих дій у приміщенні перебували п’ять повій та двоє клієнтів.".