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Не масаж: поліція “на гарячому” накрила бордель у Харкові (фото, відео)

Події 18:04   15.02.2023
Олена Нагорна
Не масаж: поліція “на гарячому” накрила бордель у Харкові (фото, відео)

10 лютого правоохоронці провели обшуки в будинку розпусти, який працював у Харкові під виглядом масажного салону. На момент слідчих дій у приміщенні перебували п’ять повій та двоє клієнтів.

У проституцію організатори втягували молодих жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 21 тисячі гривень, смартфони та інші речові докази.

Слідчо-оперативні дії проводились в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення.

“Призначено низку експертиз, після яких буде вирішене питання про повідомлення зловмисникам про підозру”, – зазначили у поліції.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 18:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 лютого правоохоронці провели обшуки в будинку розпусти, який працював у Харкові під виглядом масажного салону. На момент слідчих дій у приміщенні перебували п’ять повій та двоє клієнтів.".