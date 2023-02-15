Не масаж: поліція “на гарячому” накрила бордель у Харкові (фото, відео)

10 лютого правоохоронці провели обшуки в будинку розпусти, який працював у Харкові під виглядом масажного салону. На момент слідчих дій у приміщенні перебували п’ять повій та двоє клієнтів.

У проституцію організатори втягували молодих жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 21 тисячі гривень, смартфони та інші речові докази.

Слідчо-оперативні дії проводились в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення.

“Призначено низку експертиз, після яких буде вирішене питання про повідомлення зловмисникам про підозру”, – зазначили у поліції.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області