Секс і шпіонаж. Китайська мафія викупила найбільший бордель Європи (фото)

За даними BILD, три роки тому бордель у Кельні за рекордні 11 млн євро викупила 46-річна громадянка Китаю. Поліція підозрює, що за новою власницею стоять китайські контрабандисти, мафіозі чи навіть шпигуни.

Рожева будівля з 1970-х висотою 11 поверхів знаходиться на півночі Кельна. Її будували як бордель. Спочатку він називався “Ерос-центр”, тепер – “Паша”. 2021 року там провели ремонт, розділивши будівлю на зону для платного сексу, нічний клуб зі стриптизом та готель. Окремий поверх відвели до транссексуалів.

У зону для сексу пускають лише чоловіків віком від 18 років, вхід коштує 5 євро. Решту грошей платять жінкам, які там працюють. Один статевий акт коштує близько 50 євро. Повія платить за оренду кімнати 160 євро і ще 40 євро за прибирання. Таким чином щодня кожній потрібно щонайменше чотири клієнти. Вхід у стриптиз-бар коштує 20 євро, туди пускають і жінок. Пакет із приватним танцем, келихом шампанського та другим напоєм обходиться у 170 євро та триває 20 хвилин. Ніч у готелі коштує 199 євро.

За даними BILD, три роки тому бордель за рекордні 11 млн. євро викупила 46-річна громадянка Китаю. Німецькі слідчі підозрюють, що за нею стоять китайські контрабандисти, мафіозі чи навіть шпигуни. Бордель може бути потрібний їм для відмивання грошей або вербування інформаторів. Реальна ціна “Паші” оцінюється в 5-6 млн євро. Наразі поліція ФРН розслідує, навіщо китайцям знадобився бордель.