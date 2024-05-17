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Секс и шпионаж. Китайская мафия выкупила крупнейший бордель Европы (фото)

Мир 19:27   17.05.2024
Оксана Якушко
Секс и шпионаж. Китайская мафия выкупила крупнейший бордель Европы (фото) Фото: BILD

По данным BILD, три года назад бордель в Кёльне за рекордные 11 млн евро выкупила 46-летняя гражданка Китая. Полиция подозревает, что за новой владелицей стоят китайские контрабандисты, мафиози или даже шпионы.

Розовое здание из 1970-х высотой 11 этажей находится на севере Кёльна. Его изначально построили как бордель. Сначала он назывался «Эрос-центр», теперь — «Паша́». В 2021 году там провели ремонт, разделив здание на зону для платного секса, ночной клуб со стриптизом и гостиницу. Отдельный этаж отвели для транссексуалов.

В зону для секса пускают только мужчин старше 18 лет, вход стоит 5 евро. Остальные деньги платят непосредственно работающим там женщинам. Один половой акт стоит около 50 евро. Проститутки платят за аренду комнаты 160 евро и ещё 40 евро за уборку. Таким образом ежедневно каждой нужно минимум четыре клиента. Вход в стриптиз-бар обходится в 20 евро, туда пускают и женщин. Пакет с приватным танцем, бокалом шампанского и вторым напитком обходится в 170 евро и длится 20 минут. Ночь в гостинице стоит 199 евро.

По данным BILD, три года назад бордель за рекордные 11 млн евро выкупила 46-летняя гражданка Китая. Немецкие следователи подозревают, что за ней стоят китайские контрабандисты, мафиози или даже шпионы. Бордель может быть нужен им для отмывания денег или вербовки осведомителей. Реальная цена «Паши» оценивается в 5-6 млн евро. Сейчас полиция ФРГ расследует, зачем китайцам понадобился бордель.

Фото: BILD

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным BILD, три года назад бордель в Кёльне за рекордные 11 млн евро выкупила 46-летняя гражданка Китая. Полиция подозревает, что за новой владелицей стоят китайские контрабандисты, мафиози или даже шпионы.".