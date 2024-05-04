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Втягивали женщин в проституцию: в Харькове будут судить четырех сутенеров

Общество 21:20   04.05.2024
Виктория Яковенко
Втягивали женщин в проституцию: в Харькове будут судить четырех сутенеров Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая втягивала женщин в проституцию.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники выискивали молодых женщин со сложным материальным положением и предлагали им оказывать услуги сексуального характера.

«Группировка в составе четырех человек, во главе с 34-летним мужчиной, осуществляла контроль над женщинами, обеспечивала их деятельность и отыскивала клиентов в сети интернет», — добавили в полиции.

2 мая правоохранители провели обыски в местах предоставления интимных услуг, проживания злоумышленников и в их автомобилях. Изъяли многочисленные вещественные доказательства, в частности мобильные телефоны, банковские карты, носители информации, денежные средства, средства контрацепции и т.д.

Следователи сообщили о подозрении фигурантам по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УКУ. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 21:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая втягивала женщин в проституцию.".