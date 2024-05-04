Втягивали женщин в проституцию: в Харькове будут судить четырех сутенеров

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая втягивала женщин в проституцию.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники выискивали молодых женщин со сложным материальным положением и предлагали им оказывать услуги сексуального характера.

«Группировка в составе четырех человек, во главе с 34-летним мужчиной, осуществляла контроль над женщинами, обеспечивала их деятельность и отыскивала клиентов в сети интернет», — добавили в полиции.

2 мая правоохранители провели обыски в местах предоставления интимных услуг, проживания злоумышленников и в их автомобилях. Изъяли многочисленные вещественные доказательства, в частности мобильные телефоны, банковские карты, носители информации, денежные средства, средства контрацепции и т.д.

Следователи сообщили о подозрении фигурантам по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УКУ. Им грозит до 7 лет тюрьмы.