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Втягували жінок у проституцію: у Харкові судитимуть чотирьох сутенерів (фото)

Суспільство 21:20   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Втягували жінок у проституцію: у Харкові судитимуть чотирьох сутенерів (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке втягувало жінок у проституцію.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисники вишукували молодих жінок зі скрутним матеріальним становищем та пропонували їм надавати послуги сексуального характеру.

«Угруповання у складі чотирьох осіб, на чолі з 34-річним чоловіком, здійснювало контроль над жінками, забезпечувало їх діяльність та відшукувало клієнтів у мережі інтернет», – додали у поліції.

2 травня правоохоронці провели обшуки у місцях надання інтимних послуг, проживання зловмисників та в їхніх автомобілях. Вилучили численні речові докази, зокрема, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, грошові кошти, засоби контрацепції тощо.

Слідчі повідомили про підозру фігурантам за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ. Їм загрожує до 7 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 21:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили злочинне угрупування, яке втягувало жінок у проституцію.".