Наркобордель у квартирах накрили в Харкові: серед повій – неповнолітні (відео)

Правоохоронці викрили у Харкові сутенерку. 23-річна місцева мешканка орендувала дві сусідні квартири та організувала в них публічний будинок. Послуги сексуального характеру за гроші надавали шість повій, серед яких були неповнолітні.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, у ніч проти 20 березня обшуки провели у борделі, вдома у сутенерки та в автомобілі. Було вилучено мобільні телефони, відеокамери, гроші, засоби контрацепції та інші речові докази.

Крім того, правоохоронці знайшли шприци та речовини, схожі на наркотики.

А в одному з місць обшуку виявили 45-річного чоловіка, який розшукувався за виготовлення та зберігання наркотиків. Його передали ініціатору розшуку.

Сутенерку затримали та повідомили їй про підозру за ч. 2, 3 ст. 303 ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.