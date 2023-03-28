Наркобордель у квартирах накрили в Харкові: серед повій – неповнолітні (відео)
Правоохоронці викрили у Харкові сутенерку. 23-річна місцева мешканка орендувала дві сусідні квартири та організувала в них публічний будинок. Послуги сексуального характеру за гроші надавали шість повій, серед яких були неповнолітні.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, у ніч проти 20 березня обшуки провели у борделі, вдома у сутенерки та в автомобілі. Було вилучено мобільні телефони, відеокамери, гроші, засоби контрацепції та інші речові докази.
Крім того, правоохоронці знайшли шприци та речовини, схожі на наркотики.
А в одному з місць обшуку виявили 45-річного чоловіка, який розшукувався за виготовлення та зберігання наркотиків. Його передали ініціатору розшуку.
Сутенерку затримали та повідомили їй про підозру за ч. 2, 3 ст. 303 ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 17:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові сутенерку. 23-річна місцева мешканка орендувала дві сусідні квартири та організувала в них публічний будинок. Послуги сексуального характеру за гроші надавали шість повій, серед яких були неповнолітні.".