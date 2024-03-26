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Графіки відключень світла діють у Харкові для 200 тис. абонентів – Міненерго

Суспільство 12:33   26.03.2024
Вікторія Яковенко
Графіки відключень світла діють у Харкові для 200 тис. абонентів – Міненерго

У Харкові продовжують діяти графіки погодинних відключень світла, повідомляють у Міністерстві енергетики України.

«Обмеження застосовуються для понад 200 тисяч точок обліку. В області через бойові дії довготривало залишаються знеструмленими 16,3 тисячі домів у 62 населених пунктах», – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник в етері нацмарафону зазначив, що графіки діятимуть поки не завершать локалізацію наслідків ударів РФ.

«Це може бути питання днів, на жаль, у деяких містах, як Харків, це може зайняти більше часу. Але в той час є питання енергоефективності. Чим більше населення відповідально підходить до споживання, включень власних у правильні години, тим енергетикам простіше збалансувати систему та максимально виділити постачання електрики для всіх категорій в цих містах», – заявив Колісник.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 12:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують діяти графіки погодинних відключень світла, повідомляють у Міністерстві енергетики України.".