Графіки відключень світла діють у Харкові для 200 тис. абонентів – Міненерго

У Харкові продовжують діяти графіки погодинних відключень світла, повідомляють у Міністерстві енергетики України.

«Обмеження застосовуються для понад 200 тисяч точок обліку. В області через бойові дії довготривало залишаються знеструмленими 16,3 тисячі домів у 62 населених пунктах», – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник в етері нацмарафону зазначив, що графіки діятимуть поки не завершать локалізацію наслідків ударів РФ.

«Це може бути питання днів, на жаль, у деяких містах, як Харків, це може зайняти більше часу. Але в той час є питання енергоефективності. Чим більше населення відповідально підходить до споживання, включень власних у правильні години, тим енергетикам простіше збалансувати систему та максимально виділити постачання електрики для всіх категорій в цих містах», – заявив Колісник.