Зруйнована ТЕЦ у Харкові. Вжили максимальних заходів захисту – Міненерго

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник відповів у нацмарафоні на питання про те, а як же спрацювали широко анонсовані захист енергооб’єктів України та побудовані навколо ТЕЦ фортифікації під час ракетної атаки РФ.

Колісник стверджує: із попередніх обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України зробили висновки.

“Урядом було вжито заходів щодо максимального, так званого, захисту енергетичних об’єктів, який надав можливість зменшити наслідки від ударів у цей раз, локалізувавши певні ураження. На сьогодні також здійснюється аналітика фактично наслідків, які були після останніх ударів, як по типу об’єктів, так і по тих фортифікаційних спорудах, які будувалися. Наскільки вони втримали удари, наскільки необхідно все-таки підвищити їхню якість, де можливо здійснити додатковий захист, встановити додаткову систему проти ураження. Така аналітична робота є постійною”, — сказав заступник міністра в етері нацмарафону.

Нагадаємо, ТЕЦ-5, яка живила Харків електрикою та теплом, зруйнована російськими ракетами практично вщент. Керівництво теплоенергоцентралі прогнозує, що на її відновлення піде не один рік.

Проте представник Міненерго заявив: “Досить системний підхід щодо фортифікації об’єктів надав змогу розосередити певні подальші дії. Це питання як фортифікації об’єктів, так і напрацювання певних тимчасових схем перемикання, графіків роботи. Внаслідок цього енергетики працюють досить злагоджено та мають змогу швидко приймати рішення щодо виходу з ситуації, яка склалася“.

Збитки, що завдані ракетними ударами енергетиці України, ще оцінюють.