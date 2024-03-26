Дефіциту електрики немає, але в Харкові відключення – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в країні станом на ранок 26 березня. В Харкові протягом доби застосовували як погодинні, так і аварійні відключення світла.

“Роботи з усунення наслідків масованих ворожих атак на об’єкти енергетики тривають. Триває оцінка збитків та відновлювальні роботи там, де це можливо”, – зазначили в пресслужбі Міненерго.

За даними енергетиків, дефіциту електроенергії в Україні немає, попри тяжкі пошкодження, як мінімум, двох великих електростанцій – харківської ТЕЦ-5 та ДніпроГЕС у Запоріжжі.

“Аварійна допомога не залучатиметься. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії”, – зазначили в міністерстві.

У Харківській області минулої доби за вказівками диспетчерів НЕК “Укренерго” застосовували погодинні та аварійні відключення електроенергії. Окрім Харкова, опалювальний сезон достроково вирішили завершити в Херсоні – також через пошкодження об’єктів енергетики.

Крім того, через бойові дії відключилася повітряна лінія у прифронтовому районі Харківської області, знеструмлена підстанція, яка живить побутових споживачів.