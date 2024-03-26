Дефицита электричества нет, но в Харькове отключения — Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в стране по состоянию на утро 26 марта. В Харькове в течение суток применяли и почасовые, и аварийные отключения света.
«Работы по устранению последствий массированных вражеских атак на объекты энергетики продолжаются. Идет оценка убытков и восстановительные работы там, где это возможно», — отметили в пресс-службе Минэнерго.
По данным энергетиков, дефицита электроэнергии в Украине нет, несмотря на тяжелые повреждения, как минимум, двух крупных электростанций — харьковской ТЭЦ-5 и ДнепроГЭС в Запорожье.
«Аварийная помощь не будет привлекаться. На текущие день планируется коммерческий импорт электроэнергии», — отметили в министерстве.
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В Харьковской области за прошедшие сутки по указаниям диспетчеров НЭК «Укрэнерго» применяли почасовые и аварийные отключения электроэнергии. Кроме Харькова, отопительный сезон досрочно решили завершить в Херсоне — также из-за повреждения объектов энергетики.
Кроме того, из-за боевых действий отключилась воздушная линия в прифронтовом районе Харьковской области, обесточена подстанция, питающая бытовых потребителей.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, новости Харькова, отключения;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в стране по состоянию на утро 26 марта. В Харькове в течение суток применяли и почасовые, и аварийные отключения света".