Дефицита электричества нет, но в Харькове отключения — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в стране по состоянию на утро 26 марта. В Харькове в течение суток применяли и почасовые, и аварийные отключения света.

«Работы по устранению последствий массированных вражеских атак на объекты энергетики продолжаются. Идет оценка убытков и восстановительные работы там, где это возможно», — отметили в пресс-службе Минэнерго.

По данным энергетиков, дефицита электроэнергии в Украине нет, несмотря на тяжелые повреждения, как минимум, двух крупных электростанций — харьковской ТЭЦ-5 и ДнепроГЭС в Запорожье.

«Аварийная помощь не будет привлекаться. На текущие день планируется коммерческий импорт электроэнергии», — отметили в министерстве.

В Харьковской области за прошедшие сутки по указаниям диспетчеров НЭК «Укрэнерго» применяли почасовые и аварийные отключения электроэнергии. Кроме Харькова, отопительный сезон досрочно решили завершить в Херсоне — также из-за повреждения объектов энергетики.

Кроме того, из-за боевых действий отключилась воздушная линия в прифронтовом районе Харьковской области, обесточена подстанция, питающая бытовых потребителей.