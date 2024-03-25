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«Задача нескольких недель или месяцев» — Синегубов о восстановлении энергетики

Общество 21:20   25.03.2024
Оксана Горун
«Задача нескольких недель или месяцев» — Синегубов о восстановлении энергетики Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов дал неутешительный прогноз о сроках восстановления энергетической инфраструктуры в Харьковской области.

«Восстановление энергетической инфраструктуры Харьковщины — задача не нескольких недель и даже месяцев», — написал Синегубов в telegram.

Об этом он сообщил по итогам совещания с руководителями энергогенерирующих предприятий, руководством города и силовиками.

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«Ситуация сложная. Враг нанес значительные разрушения, и процесс восстановления может занять довольно продолжительное время. Лично осмотрел поврежденные объекты критической инфраструктуры. Специалисты на объектах 24/7. Привлекаем специалистов из других областей. Ликвидация последствий продолжается без остановок», — заверил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 21:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов дал неутешительный прогноз о сроках восстановления энергетической инфраструктуры в Харьковской области".