Всех абонентов Харькова запитали: что будет с графиками отключения света

Всех потребителей электричества Харькова и области запитали, сообщил руководитель пресс-службы АО “Харьковоблэнерго” Владимир Скичко «Суспільному».

Но это не означает, что свет будет у всех и постоянно. Просто появилась техническая возможность давать по очереди электричество каждому потребителю.

«Сегодня действуют графики, но они могут, во-первых, корректироваться, во-вторых, они могут не выдерживаться, потому что ситуация очень сложная и мы их применяем, исходя именно из текущей ситуации. Поэтому потребителям нужно набраться терпения, понимать, что ситуация неординарна и с пониманием относиться к тому, что свет выключается не в те часы, которые прописаны в этих графиках», — подчеркнул Владимир Скичко.

Он заверил, что об изменениях в графиках будут оперативно информировать на сайтах и в telegram-каналах облэнерго, а также руководителей громад и ХОВА.