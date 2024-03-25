Всех абонентов Харькова запитали: что будет с графиками отключения света
Всех потребителей электричества Харькова и области запитали, сообщил руководитель пресс-службы АО “Харьковоблэнерго” Владимир Скичко «Суспільному».
Но это не означает, что свет будет у всех и постоянно. Просто появилась техническая возможность давать по очереди электричество каждому потребителю.
«Сегодня действуют графики, но они могут, во-первых, корректироваться, во-вторых, они могут не выдерживаться, потому что ситуация очень сложная и мы их применяем, исходя именно из текущей ситуации. Поэтому потребителям нужно набраться терпения, понимать, что ситуация неординарна и с пониманием относиться к тому, что свет выключается не в те часы, которые прописаны в этих графиках», — подчеркнул Владимир Скичко.
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Он заверил, что об изменениях в графиках будут оперативно информировать на сайтах и в telegram-каналах облэнерго, а также руководителей громад и ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новости Харькова, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 20:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всех потребителей электричества Харькова и области запитали, сообщил руководитель пресс-службы АО “Харьковоблэнерго” Владимир Скичко «Суспільному»".