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Всех абонентов Харькова запитали: что будет с графиками отключения света

Общество 20:39   25.03.2024
Оксана Горун
Всех абонентов Харькова запитали: что будет с графиками отключения света Фото: Василий Голосный

Всех потребителей электричества Харькова и области запитали, сообщил руководитель пресс-службы АО “Харьковоблэнерго” Владимир Скичко «Суспільному».

Но это не означает, что свет будет у всех и постоянно. Просто появилась техническая возможность давать по очереди электричество каждому потребителю.

«Сегодня действуют графики, но они могут, во-первых, корректироваться, во-вторых, они могут не выдерживаться, потому что ситуация очень сложная и мы их применяем, исходя именно из текущей ситуации. Поэтому потребителям нужно набраться терпения, понимать, что ситуация неординарна и с пониманием относиться к тому, что свет выключается не в те часы, которые прописаны в этих графиках», — подчеркнул Владимир Скичко.

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Он заверил, что об изменениях в графиках будут оперативно информировать на сайтах и в telegram-каналах облэнерго, а также руководителей громад и ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 20:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всех потребителей электричества Харькова и области запитали, сообщил руководитель пресс-службы АО “Харьковоблэнерго” Владимир Скичко «Суспільному»".