Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год
22 марта ТЭЦ-5 в результате массированной атаки россиян получила наибольшие разрушения с начала военных действий. После разрушения ТЭЦ-5 Харьков лишился главных мощностей генерирования тепла и света. Сегодня питание города происходит силами других регионов.
«Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. По мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это очень трудоемкий и затратный процесс, сопоставимый с новым строительством», — отметили на предприятии.
«Восстановление теплоэлектроцентрали предполагает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности турбин, генераторов и т.д. В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования процесс реконструкции продлится не один год», — отметил главный исполнительный директор ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» Александр Минкович.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, обстрел, строительство, ТЭЦ-5, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 марта ТЭЦ-5 в результате массированной атаки россиян получила наибольшие разрушения с начала военных действий. После разрушения ТЭЦ-5 Харьков лишился главных мощностей генерирования тепла и света. Сегодня питание города происходит силами других регионов.".