Live
  • Пн 25.03.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 38.91
  • EUR 42.13

Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год

Общество 17:48   25.03.2024
Оксана Якушко
Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год

22 марта ТЭЦ-5 в результате массированной атаки россиян получила наибольшие разрушения с начала военных действий. После разрушения ТЭЦ-5 Харьков лишился главных мощностей генерирования тепла и света. Сегодня питание города происходит силами других регионов.

«Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. По мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это очень трудоемкий и затратный процесс, сопоставимый с новым строительством», — отметили на предприятии.

«Восстановление теплоэлектроцентрали предполагает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности турбин, генераторов и т.д. В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования процесс реконструкции продлится не один год», — отметил главный исполнительный директор ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» Александр Минкович.

Читайте также: “ТЭЦ практически разрушена” – Терехов о ситуации в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год
Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год
25.03.2024, 17:48
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
24.03.2024, 17:54
Главные новости Харькова 25 марта: город остался без ТЭЦ-5 на годы
Главные новости Харькова 25 марта: город остался без ТЭЦ-5 на годы
25.03.2024, 18:08
Дым над Харьковом: в ГСЧС рассказали, что горит (фото)
Дым над Харьковом: в ГСЧС рассказали, что горит (фото)
25.03.2024, 12:47
В Харькове досрочно завершают отопительный сезон: тепло отключат завтра
В Харькове досрочно завершают отопительный сезон: тепло отключат завтра
25.03.2024, 14:04
Четверо человек пострадали от обстрела в Дергачах Харьковской области
Четверо человек пострадали от обстрела в Дергачах Харьковской области
25.03.2024, 17:03

Новости по теме:

22:17
Десятки млн грн могут переплатить на восстановлении четырех домов в Харькове
11:52
Работали все выходные: на Харьковщине вернули свет 2000 потребителей
11:31
В селе был штаб оккупантов: на Харьковщине возвращают свет в Цуповку
09:38
На Харьковщине восстанавливают мост, разрушенный оккупантами при отступлении
18:05
Восстановление Харькова: планы, реальность и при чем здесь Фостер (видео)

Вы читали новость: «Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 17:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 марта ТЭЦ-5 в результате массированной атаки россиян получила наибольшие разрушения с начала военных действий. После разрушения ТЭЦ-5 Харьков лишился главных мощностей генерирования тепла и света. Сегодня питание города происходит силами других регионов.".