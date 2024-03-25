Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год

22 марта ТЭЦ-5 в результате массированной атаки россиян получила наибольшие разрушения с начала военных действий. После разрушения ТЭЦ-5 Харьков лишился главных мощностей генерирования тепла и света. Сегодня питание города происходит силами других регионов.

«Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. По мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это очень трудоемкий и затратный процесс, сопоставимый с новым строительством», — отметили на предприятии.

«Восстановление теплоэлектроцентрали предполагает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности турбин, генераторов и т.д. В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования процесс реконструкции продлится не один год», — отметил главный исполнительный директор ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» Александр Минкович.