ТЭЦ в Харькове практически разрушена – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, от чего зависит возобновление энергоснабжения, как в субботу и воскресенье будут работать Пункты незламності и пункты раздачи бесплатного питания.

«С начала войны таких разрушений Харьков и Харьковская область не знали. Ситуация тяжелая, потому что разбита трансформаторная подстанция. ТЭЦ практически разрушена. Обесточивание по всему городу. Не работает общественный транспорт – метрополитен, троллейбусы, трамваи. Но мы сегодня произвели замену этих маршрутов, на линию вышли 109 автобусов. Что касается отопления, то подключено 40 тысяч абонентов – это благодаря модульным котельным, работающим на генераторах. Так поддерживаем систему теплоснабжения, чтобы не разморозить ее и произвести рециркуляцию, чтобы не сливать воду из системы», — рассказал Терехов.

Водоснабжение в Харькове есть, но с уменьшенным напором. На весь город его не хватает, но коммунальщики работают на генераторах и делают все возможное, чтобы возобновить поставки воды. Канализация работает в полном объеме, тоже благодаря генераторам.

«Мы открыли в 5 утра все Пункты незламності, их 74. Там можно подзарядить гаджеты, там люди могут нагреть воду, попить чай, перекусить. Сейчас более 4 тысяч жителей Харькова воспользовались ими. Завтра и в воскресенье они будут работать круглосуточно. Что касается пунктов раздачи бесплатной еды, то 38 тысяч порций мы уже предоставили и будем продолжать в субботу и воскресенье», — подчеркнул Терехов.

Вся медицинская сфера заживлена от генераторов, работают все больницы и реанимации.

«Еще продолжается тушение пожаров. Восстановление электроэнергии зависит от «Укрэнерго». Нужно заменить все трансформаторы, подстанции, за один день этого не сделаешь» — сказал Терехов.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.