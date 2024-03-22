ТЕЦ у Харкові практично зруйнована – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, від чого залежить відновлення енергопостачання, як у суботу та в неділю працюватимуть Пункти незламності та пункти роздачі безкоштовного харчування.

«Від початку війни таких руйнацій Харків та Харківська область не знала. Ситуація важка, бо розтрощена трансформаторна підстанція. ТЕЦ практично зруйнована. Знеструмлення відбувається по всьому місту. Не працює громадський транспорт – метрополітен, тролейбуси, трамваї. Але ми сьогодні зробили заміну цих маршрутів, на лінію вийшли 109 автобусів. Що стосується опалення, то підключено 40 тисяч абонентів – це завдяки модульним котельним, які працюють на генераторах. Так підтримуємо систему теплопостачання, щоб не розморозити її і зробити рециркуляцію, щоб не зливати воду з системи», – розповів Терехов.

Водопостачання у Харкові є, але зі зменшеним напором. На всі місто його не вистачає, але комунальники працюють на генераторах і роблять все можливе, щоб відновити постачання води. Каналізація працює в повному обсязі, теж завдяки генераторам.

«Ми відчинили о 5 ранку всі Пункти незламності, їх 74. Там можна підзарядити гаджети, там люди можуть нагріти воду, попити чай, перекусити. На зараз більше 4 тисяч мешканців Харкова скористалися ними. Завтра та в неділю вони також будуть працювати цілодобово. Щодо пунктів роздачі безкоштовної їжі, то 38 тисяч порцій ми вже надали і будемо ще продовжувати у суботу та неділю», – підкреслив Терехов.

Вся медична сфера заживлена від генераторів, працюють всі лікарні та реанімації.

«Ще триває гасіння пожеж. Відновлення електроенергії залежить від «Укренерго». «Потрібно замінити всі трансформатори, підстанції, за один день цього не зробиш» – сказав Терехов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком.