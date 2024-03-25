Відбудовувати ТЕЦ-5 під Харковом після обстрілу росіян будуть не один рік
22 березня ТЕЦ-5 внаслідок масованої атаки росіян зазнала найбільших руйнувань від початку військових дій. Після руйнування ТЕЦ-5 Харків втратив головні потужності генерування тепла та світла. Сьогодні живлення міста відбувається силами інших регіонів.
«Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків і необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. На думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом», – зазначили на підприємстві.
«Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів тощо. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і поставкою устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік», – зазначив головний виконавчий директор ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» Олександр Мінкович.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відновлення, обстріл, строительство, ТЭЦ-5, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 березня ТЕЦ-5 внаслідок масованої атаки росіян зазнала найбільших руйнувань від початку військових дій. Після руйнування ТЕЦ-5 Харків втратив головні потужності генерування тепла та світла. Сьогодні живлення міста відбувається силами інших регіонів.".