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Відбудовувати ТЕЦ-5 під Харковом після обстрілу росіян будуть не один рік

Суспільство 17:48   25.03.2024
Оксана Якушко
Відбудовувати ТЕЦ-5 під Харковом після обстрілу росіян будуть не один рік

22 березня ТЕЦ-5 внаслідок масованої атаки росіян зазнала найбільших руйнувань від початку військових дій. Після руйнування ТЕЦ-5 Харків втратив головні потужності генерування тепла та світла. Сьогодні живлення міста відбувається силами інших регіонів.

«Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків і необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. На думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний  процес, порівнянний із новим будівництвом», – зазначили на підприємстві.

«Відновлення  теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів тощо. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і поставкою устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік», – зазначив головний виконавчий директор ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» Олександр Мінкович.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 17:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 березня ТЕЦ-5 внаслідок масованої атаки росіян зазнала найбільших руйнувань від початку військових дій. Після руйнування ТЕЦ-5 Харків втратив головні потужності генерування тепла та світла. Сьогодні живлення міста відбувається силами інших регіонів.".