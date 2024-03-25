Усіх абонентів Харкова заживили: що буде з графіками відключення світла

Усіх споживачів електрики Харкова та області заживили, повідомив керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко “Суспільному”.

Але це не означає, що світло буде у всіх і постійно. Просто з’явилася технічна можливість давати по черзі електроенергію кожному споживачеві.

“Сьогодні діють графіки, але вони можуть, по-перше, коригуватися, по-друге, вони можуть не витримуватись, бо ситуація дуже складна і ми їх застосовуємо, виходячи саме з поточної ситуації. Тому споживачам треба набратися терпіння, розуміти, що ситуація неординарна і з розумінням відноситись до того, що світло вимикається не в ті години, які прописані в цих графіках”, – наголосив Володимир Скічко.

Він запевнив, що про зміни в графіках оперативно інформуватимуть на сайтах та в телеграм-каналах обленерго, а також керівників громад і ХОВА.