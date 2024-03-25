Усіх абонентів Харкова заживили: що буде з графіками відключення світла
Усіх споживачів електрики Харкова та області заживили, повідомив керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко “Суспільному”.
Але це не означає, що світло буде у всіх і постійно. Просто з’явилася технічна можливість давати по черзі електроенергію кожному споживачеві.
“Сьогодні діють графіки, але вони можуть, по-перше, коригуватися, по-друге, вони можуть не витримуватись, бо ситуація дуже складна і ми їх застосовуємо, виходячи саме з поточної ситуації. Тому споживачам треба набратися терпіння, розуміти, що ситуація неординарна і з розумінням відноситись до того, що світло вимикається не в ті години, які прописані в цих графіках”, – наголосив Володимир Скічко.
Читайте також: Відновлювати ТЕЦ-5 під Харковом після обстрілу росіян будуть не один рік
Він запевнив, що про зміни в графіках оперативно інформуватимуть на сайтах та в телеграм-каналах обленерго, а також керівників громад і ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новини Харкова, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Усіх абонентів Харкова заживили: що буде з графіками відключення світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 20:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усіх споживачів електрики Харкова та області заживили, повідомив керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко “Суспільному”".