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“Завдання не тижнів або місяців” – Синєгубов про відновлення енергетики

Події 21:20   25.03.2024
Оксана Горун
“Завдання не тижнів або місяців” – Синєгубов про відновлення енергетики Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов дав невтішний прогноз щодо термінів відновлення енергетичної інфраструктури в Харківській області.

“Відновлення енергетичної інфраструктури Харківщини — завдання не кількох тижнів, і навіть місяців”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Про це він повідомив за підсумками наради з керівниками енергогенерувальних підприємств, керівництвом міста та силовиками.

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Ситуація складна. Ворог наніс значних руйнувань, і процес відновлення може зайняти досить тривалий час. Особисто оглянув пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури. Фахівці на об‘єктах 24/7. Залучаємо фахівців з інших областей. Ліквідація наслідків триває без зупинок“, – запевнив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 21:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов дав невтішний прогноз щодо термінів відновлення енергетичної інфраструктури в Харківській області".