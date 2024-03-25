“Завдання не тижнів або місяців” – Синєгубов про відновлення енергетики
Фото: пресслужба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов дав невтішний прогноз щодо термінів відновлення енергетичної інфраструктури в Харківській області.
“Відновлення енергетичної інфраструктури Харківщини — завдання не кількох тижнів, і навіть місяців”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Про це він повідомив за підсумками наради з керівниками енергогенерувальних підприємств, керівництвом міста та силовиками.
Читайте також: Усіх абонентів Харкова заживили: що буде з графіками відключення світла
“Ситуація складна. Ворог наніс значних руйнувань, і процес відновлення може зайняти досить тривалий час. Особисто оглянув пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури. Фахівці на об‘єктах 24/7. Залучаємо фахівців з інших областей. Ліквідація наслідків триває без зупинок“, – запевнив начальник ХОВА.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Суспільство, Харків; Теги: відновлення, електрика, новини Харкова, сінєгубов, світло, энергетика;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Завдання не тижнів або місяців” – Синєгубов про відновлення енергетики»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 21:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов дав невтішний прогноз щодо термінів відновлення енергетичної інфраструктури в Харківській області".