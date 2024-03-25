“Завдання не тижнів або місяців” – Синєгубов про відновлення енергетики

Начальник ХОВА Олег Синєгубов дав невтішний прогноз щодо термінів відновлення енергетичної інфраструктури в Харківській області.

“Відновлення енергетичної інфраструктури Харківщини — завдання не кількох тижнів, і навіть місяців”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Про це він повідомив за підсумками наради з керівниками енергогенерувальних підприємств, керівництвом міста та силовиками.

“Ситуація складна. Ворог наніс значних руйнувань, і процес відновлення може зайняти досить тривалий час. Особисто оглянув пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури. Фахівці на об‘єктах 24/7. Залучаємо фахівців з інших областей. Ліквідація наслідків триває без зупинок“, – запевнив начальник ХОВА.