Разрушена ТЭЦ в Харькове. Минэнерго заявило: приняли максимальные меры защиты
Замминистра энергетики Украины Николай Колесник ответил в нацмарафоне на вопрос о том, а как же сработала широко анонсированная защита энергообъектов Украины и построенные вокруг ТЭЦ фортификации во время ракетной атаки РФ.
Колесник утверждает: из предыдущих обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины сделали выводы.
«Правительством были приняты меры по максимальной, так называемой, защите энергетических объектов, которая позволила уменьшить последствия ударов в этот раз, локализовав определенные поражения. На сегодняшний день также осуществляется аналитика последствий, которые были после последних ударов — как по типу объектов, так и по строившимся фортификационным сооружениям. Насколько они удержали удары, насколько необходимо повысить их качество, где возможно осуществить дополнительную защиту, установить дополнительную систему против поражения. Такая аналитическая работа постоянная», — сказал замминистра в эфире нацмарафона.
Напомним, ТЭЦ-5, питавшая Харьков электричеством и теплом, разрушена российскими ракетами практически до основания. Руководство теплоэнергоцентрали прогнозирует, что на ее восстановление уйдет не один год.
Тем не менее представитель Минэнерго заявил: «Достаточно системный подход к фортификации объектов позволил рассредоточить определенные дальнейшие действия. Это вопрос как фортификации объектов, так и наработка определенных временных схем переключений, графиков работы. За счет этого энергетики работают достаточно слаженно и могут быстро принимать решения по выходу из сложившейся ситуации».
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Ущерб, нанесенный ракетными ударами энергетике Украины, еще оценивают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Минэнерго, новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування, ТЭЦ-5, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра энергетики Украины Николай Колесник ответил в нацмарафоне на вопрос о том, а как же сработала широко анонсированная защита энергообъектов Украины и построенные вокруг ТЭЦ фортификации во время ракетной атаки РФ".