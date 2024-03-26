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Графики отключений света действуют в Харькове для 200 тыс. абонентов

Общество 12:33   26.03.2024
Виктория Яковенко
Графики отключений света действуют в Харькове для 200 тыс. абонентов

В Харькове продолжают действовать графики временных отключений света, сообщают в Министерстве энергетики Украины.

«Ограничения применяются для более чем 200 тысяч точек учета. В области из-за боевых действий долго остаются обесточенными 16,3 тысячи домов в 62 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире нацмарафона отметил, что графики будут действовать, пока не завершат локализацию последствий ударов РФ.

«Это может быть вопрос дней, к сожалению, в некоторых городах, как Харьков, это может занять больше времени. Но в то время есть вопросы энергоэффективности. Чем больше население ответственно подходит к потреблению, включению в правильные часы, тем энергетикам проще сбалансировать систему и максимально выделить поставки электричества для всех категорий в этих городах», — заявил Колесник.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают действовать графики временных отключений света, сообщают в Министерстве энергетики Украины.".