Графики отключений света действуют в Харькове для 200 тыс. абонентов
В Харькове продолжают действовать графики временных отключений света, сообщают в Министерстве энергетики Украины.
«Ограничения применяются для более чем 200 тысяч точек учета. В области из-за боевых действий долго остаются обесточенными 16,3 тысячи домов в 62 населенных пунктах», — говорится в сообщении.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире нацмарафона отметил, что графики будут действовать, пока не завершат локализацию последствий ударов РФ.
«Это может быть вопрос дней, к сожалению, в некоторых городах, как Харьков, это может занять больше времени. Но в то время есть вопросы энергоэффективности. Чем больше население ответственно подходит к потреблению, включению в правильные часы, тем энергетикам проще сбалансировать систему и максимально выделить поставки электричества для всех категорий в этих городах», — заявил Колесник.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: графики, Минэнерго, отключение, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают действовать графики временных отключений света, сообщают в Министерстве энергетики Украины.".