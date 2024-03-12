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Старовинні російські книги з бібліотек ЄС крала «грузинська книжкова мафія»

Події 16:03   12.03.2024
Оксана Якушко
Старовинні російські книги з бібліотек ЄС крала «грузинська книжкова мафія»

За підозрою у крадіжці старовинних російських із бібліотек країн ЄС книг розшукують грузинського мафіозі, повідомляє BILD. 

Після початку війни в Україні з бібліотек країн Європи, зокрема Німеччини, почали масово красти старовинні російські книги.

На інфографіці BILD вказані 10 бібліотек та кількість видань, що зникли звідти. Наприкінці минулого року у Франції та Бельгії у цій справі заарештували трьох громадян Грузії.

Під час слідства з’ясувалося, що за крадіжками стоїть «грузинська книжкова мафія». Один із мафіозі — заарештований у Брюсселі 48-річний Михайло З. Раніше в Естонії за крадіжку книг судили Беку Цирекідзе, який діяв разом із вагітною спільницею.

У Латвії один грузин уже отримав пів року в’язниці. У латвійській поліції розповіли BILD, що розшукують його спільника (на фото праворуч).

Німецька поліція бере участь також у спільному загальноєвропейському розслідуванні по лінії Європолу.

Читайте також: Старовинні російські книги масово краде банда із бібліотек країн ЄС

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 16:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підозрою у крадіжці старовинних російських із бібліотек країн ЄС книг розшукують грузинського мафіозі, повідомляє BILD. ".