Сьогодні 16 жовтня 2025: яке свято і день в історії

Свята та пам’ятні дати 16 жовтня

16 жовтня – Всесвітній день здорового харчування та Міжнародний день продовольства.

Також сьогодні: День шефа (або День керівника), Всесвітній день хліба, Всесвітній день анестезіолога, День алерголога, День бездомної кішки, Всесвітній день хребта, Всесвітній день реанімації серця.

Третій четвер жовтня – це Міжнародний день правильних дій при землетрусах, Міжнародний день кредитних спілок і День вирішення конфліктів.

16 жовтня в історії

16 жовтня 1793 року в Парижі стратили екскоролеву Франції, вдову Людовика XVI та матір Людовика XVII Марію-Антуанетту. На ешафот колишня королева зійшла у тому ж статусі, в якому її судили – як “вдова Капет”. Докладніше.

16 жовтня 1917 року розпочався Всеукраїнський з’їзд Вільного козацтва. Докладніше.

16 жовтня 1918 року гетьман Скоропадський підписав закон про відновлення українського козацтва та видав відповідний універсал. Докладніше.

16 жовтня 1946 року за вироком Нюрнберзького трибуналу повісили нацистських злочинців. Докладніше.

16 жовтня 1978 року Іван Павло II став 264-м Папою Римським. Він очолював Католицьку церкву 26,5 року. Докладніше.

16 жовтня 2002 року в Єгипті відкрилася Бібліотека Александріна, яку замислювали як “Нову Александрійську бібліотеку”. Будівлю зводили приблизно на тому місці, де, за даними історичних джерел, була одна з найбільших бібліотек світу – Александрійська. Старовинна та легендарна бібліотека занепала в першому столітті до нашої ери та значно постраждала в пожежі, яку влаштував під час своєї громадянської війни Юлій Цезар (звісно, ​​бібліотеці дісталося ненавмисно, палили єгипетські кораблі в порту, але вогонь поширився).

Ідея відродити історію виникла ще у 1970-х серед науковців Александрійського університету. У 1974-му створений вишем комітет обрав ділянку землі для будівництва. Але від ідеї до початку її реалізації минуло двадцять років, протягом яких мрійники-науковці шукали підтримки та фінансування. Проєкт нарешті підтримало політичне керівництво Єгипту. А в 1986 році до реалізації приєдналася ЮНЕСКО, що одразу вивело ідею на міжнародний рівень та дозволило залучити значні кошти. Загалом створення комплексу коштувало 220 мільйонів доларів США, з яких 100 млн фінансували з держбюджету Єгипту, а решту надали близько 30 країн світу та сама ЮНЕСКО. Проєкт розробляло норвезьке архітектурне бюро “Snøhetta”, залучаючи архітекторів з різних країн світу, зокрема, звісно, ​​і самого Єгипту.

У бібліотеці створили полиці для восьми мільйонів книг. А її головний читальний зал займає площу 20 000 квадратних метрів на 11 каскадних рівнях.

“Головний читальний зал розташований під 32-метровим дахом зі скляних панелей, нахиленим до моря, як сонячний годинник, діаметром близько 160 м. Стіни виготовлені з сірого граніту, на яких вирізьблені графеми зі 120 різних людських письмових систем”, – пише про “Нову Александрійську бібліотеку” англомовна Вікіпедія.

У бібліотечному комплексі також є виставкові галереї, конференц-зали, лабораторія, планетарій тощо. Попри красу та розмах будівлі, реалізація проєкту неодноразово піддавалася критиці. Насамперед – через те, що, захопившись формою, заощадили на змісті. Спочатку в колекцію закупили лише 500 тисяч книг. Пізніше її суттєво поповнили подарунком від Національної бібліотеки Франції – ще 500 тисячами екземплярів. Надалі для поповнення колекції здебільшого покладаються саме на дари.

Церковне свято 16 жовтня

16 жовтня вшановують пам’ять мученика Лонгина, сотника, що при Хресті Господньому. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 16 жовтня тепло, то морози будуть аж у листопаді.

Якщо шипшина знову зацвіла – осінь буде теплою і довгою.

Якщо горобці літають зграями з місця на місце, буде негода.

Що не можна робити 16 жовтня

Не можна ходити без шапки й з мокрими ногами.

Не можна різати домашню птицю.