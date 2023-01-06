Бібліотека в Ізюмі позбулася радянської та російської літератури (фото)
У деокупованому місті Ізюм Харківської області вирішили прибрати з полиць міської бібліотеки радянську та російську літературу, повідомив заступник мера Володимир Мацокін.
“Ізюмська міська бібліотека. До 24.02 – література. Після 24.02 – макулатура. Позбавляємось літературних наративів ворога”, – написав він у Facebook.
Також він опублікував фото сотень книг. Серед них – комуністична література, сучасні російські детективи, твори Олександра Пушкіна, Олексія Толстого та Льва Толстого.
На питання, що буде із цими книгами, Мацокін відповів, що міська влада діятиме відповідно до порядку, ухваленого Мінкультом.
Фото: Володимир Мацокін
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 10:13;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому місті Ізюм Харківської області вирішили прибрати з полиць міської бібліотеки радянську та російську літературу, повідомив заступник мера Володимир Мацокін.".