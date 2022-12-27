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В Ізюмі вулицю Цоя перейменували на Скрябіна, а Висоцького на Джобса

Політика 08:16   27.12.2022
Оксана Горун
В Ізюмі вулицю Цоя перейменували на Скрябіна, а Висоцького на Джобса

В Ізюмі на Харківщині продовжують позбавлятися радянських та російських топонімів. У місті проводять уже третю хвилю перейменувань – до неї потрапили 19 вулиць.

Рішення про чергові перейменування опублікував у себе у Фейсбуці віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

Третє розпорядження про переіменування. Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Віддаємо повагу новітнім містам- героям України. Стів Джобс і Голда Меір – іх імена також прикрасять наше місто“, – зазначив ключові моменти Мацокін.

Крім перелічених ним нововведень, у списку перейменувань – і зміна імені культового радянського музиканта Віктора Цоя, лідера гурту “Кіно”, на ім’я Кузьми Скрябіна.

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    • Загалом список 19 нових топонімів виглядає так:

    вул. Аляб’єва — вул. Валерія Лобановського;

    вул. Бородіна — вул. Дмитра Яворницького;

    вул. Володимира Висоцького — вул. Стіва Джобса;

    вул. Ескадронна — вул. Романа Кирилова;

    вул. Костенко Генерала — вул. Максима Поправки;

    вул. Красноярська — вул. Руслана Крамаренка;

    вул. Островського Олександра — вул. Олександра Махова;

    вул. Панфілова — вул. Голди Меїр;

    вул. Путійна — вул. Романа Шухевича;

    вул. Радгосп “Ізюмський” — вул. Маріупольська;

    вул. Рокоссовського — вул. Ярослава Мудрого;

    вул. Сєрова — вул. Едуарда Копичко;

    вул. Цоя Віктора — вул. Кузьми Скрябіна;

    вул. Цусимська — вул. В’ячеслава Чорновола;

    вул. Челюскіна — вул. Левка Лук’яненка;

    вул. Чернишевського — вул. Діани Петриненко;

    вул. Черняхівського — вул. Бучанська;

    вул. 8 Берехня — вул. Ірпінська;

    вул. Дружби — вул. Валентини Черевко.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «В Ізюмі вулицю Цоя перейменували на Скрябіна, а Висоцького на Джобса»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 08:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині продовжують позбавлятися радянських та російських топонімів. У місті проводять уже третю хвилю перейменувань – до неї потрапили 19 вулиць".