В Ізюмі вулицю Цоя перейменували на Скрябіна, а Висоцького на Джобса
В Ізюмі на Харківщині продовжують позбавлятися радянських та російських топонімів. У місті проводять уже третю хвилю перейменувань – до неї потрапили 19 вулиць.
Рішення про чергові перейменування опублікував у себе у Фейсбуці віцемер Ізюма Володимир Мацокін.
“Третє розпорядження про переіменування. Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Віддаємо повагу новітнім містам- героям України. Стів Джобс і Голда Меір – іх імена також прикрасять наше місто“, – зазначив ключові моменти Мацокін.
Крім перелічених ним нововведень, у списку перейменувань – і зміна імені культового радянського музиканта Віктора Цоя, лідера гурту “Кіно”, на ім’я Кузьми Скрябіна.
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Загалом список 19 нових топонімів виглядає так:
вул. Аляб’єва — вул. Валерія Лобановського;
вул. Бородіна — вул. Дмитра Яворницького;
вул. Володимира Висоцького — вул. Стіва Джобса;
вул. Ескадронна — вул. Романа Кирилова;
вул. Костенко Генерала — вул. Максима Поправки;
вул. Красноярська — вул. Руслана Крамаренка;
вул. Островського Олександра — вул. Олександра Махова;
вул. Панфілова — вул. Голди Меїр;
вул. Путійна — вул. Романа Шухевича;
вул. Радгосп “Ізюмський” — вул. Маріупольська;
вул. Рокоссовського — вул. Ярослава Мудрого;
вул. Сєрова — вул. Едуарда Копичко;
вул. Цоя Віктора — вул. Кузьми Скрябіна;
вул. Цусимська — вул. В’ячеслава Чорновола;
вул. Челюскіна — вул. Левка Лук’яненка;
вул. Чернишевського — вул. Діани Петриненко;
вул. Черняхівського — вул. Бучанська;
вул. 8 Берехня — вул. Ірпінська;
вул. Дружби — вул. Валентини Черевко.
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Ви читали новину: «В Ізюмі вулицю Цоя перейменували на Скрябіна, а Висоцького на Джобса»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині продовжують позбавлятися радянських та російських топонімів. У місті проводять уже третю хвилю перейменувань – до неї потрапили 19 вулиць".