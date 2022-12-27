В Изюме улицу Цоя переименовали в Скрябина, а Высоцкого в Джобса
В Изюме на Харьковщине продолжают избавляться от советских и российских топонимов. В городе проводят уже третью волну переименований — в нее попали 19 улиц.
Решение об очередных переименованиях опубликовал у себя в facebook вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.
«Третье распоряжение о переименовании. Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Отдаем уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир – их имена также украсят наш город», — отметил ключевые моменты Мацокин.
Помимо перечисленных им новшеств, в списке переименований — и смена имени культового советского музыканта Виктора Цоя, лидера группы «Кино», на имя Кузьмы Скрябина.
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В целом список 19 новых топонимов выглядит так:
ул. Алябьева – ул. Валерия Лобановского;
ул. Бородина – ул. Дмитрия Яворницкого;
ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса;
ул. Эскадронная – ул. Романа Кириллова;
ул. Костенко Генерала – ул. Максима Поправки;
ул. Красноярская – ул. Руслана Крамаренко;
ул. Островского Александра – ул. Александра Махова;
ул. Панфилова – ул. Голды Меир;
ул. Путейная — ул. Романа Шухевича;
ул. Совхоз «Изюмский» — ул. Мариупольская;
ул. Рокоссовского – ул. Ярослава Мудрого;
ул. Серова – ул. Эдуарда Копычко;
ул. Цоя Виктора – ул. Кузьмы Скрябина;
ул. Цусимская – ул. Вячеслава Чорновила;
ул. Челюскина – ул. Левко Лукьяненко;
ул. Чернышевского – ул. Дианы Петриненко;
ул. Черняховского – ул. Бучанская;
ул. 8 Марта — ул. Ирпенская;
ул. Дружбы – на ул. Валентины Черевко.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине продолжают избавляться от советских и российских топонимов. В городе проводят уже третью волну переименований — в нее попали 19 улиц".