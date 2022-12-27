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В Изюме улицу Цоя переименовали в Скрябина, а Высоцкого в Джобса

Общество 08:16   27.12.2022
Оксана Горун
В Изюме улицу Цоя переименовали в Скрябина, а Высоцкого в Джобса

В Изюме на Харьковщине продолжают избавляться от советских и российских топонимов. В городе проводят уже третью волну переименований — в нее попали 19 улиц.

Решение об очередных переименованиях опубликовал у себя в facebook вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

«Третье распоряжение о переименовании. Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Отдаем уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир – их имена также украсят наш город», — отметил ключевые моменты Мацокин.

Помимо перечисленных им новшеств, в списке переименований — и смена имени культового советского музыканта Виктора Цоя, лидера группы «Кино», на имя Кузьмы Скрябина.

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    • В целом список 19 новых топонимов выглядит так:

    ул. Алябьева – ул. Валерия Лобановского;
    ул. Бородина – ул. Дмитрия Яворницкого;
    ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса;
    ул. Эскадронная – ул. Романа Кириллова;
    ул. Костенко Генерала –  ул. Максима Поправки;
    ул. Красноярская – ул. Руслана Крамаренко;
    ул. Островского Александра – ул. Александра Махова;
    ул. Панфилова – ул. Голды Меир;
    ул. Путейная — ул. Романа Шухевича;
    ул. Совхоз «Изюмский» — ул. Мариупольская;
    ул. Рокоссовского – ул. Ярослава Мудрого;
    ул. Серова – ул. Эдуарда Копычко;
    ул. Цоя Виктора –  ул. Кузьмы Скрябина;
    ул. Цусимская – ул. Вячеслава Чорновила;
    ул. Челюскина – ул. Левко Лукьяненко;
    ул. Чернышевского – ул. Дианы Петриненко;
    ул. Черняховского – ул. Бучанская;
    ул. 8 Марта —  ул. Ирпенская;
    ул. Дружбы – на ул. Валентины Черевко.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 08:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине продолжают избавляться от советских и российских топонимов. В городе проводят уже третью волну переименований — в нее попали 19 улиц".