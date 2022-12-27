В Изюме улицу Цоя переименовали в Скрябина, а Высоцкого в Джобса

В Изюме на Харьковщине продолжают избавляться от советских и российских топонимов. В городе проводят уже третью волну переименований — в нее попали 19 улиц.

Решение об очередных переименованиях опубликовал у себя в facebook вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

«Третье распоряжение о переименовании. Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Отдаем уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир – их имена также украсят наш город», — отметил ключевые моменты Мацокин.

Помимо перечисленных им новшеств, в списке переименований — и смена имени культового советского музыканта Виктора Цоя, лидера группы «Кино», на имя Кузьмы Скрябина.

В целом список 19 новых топонимов выглядит так:

ул. Алябьева – ул. Валерия Лобановского;

ул. Бородина – ул. Дмитрия Яворницкого;

ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса;

ул. Эскадронная – ул. Романа Кириллова;

ул. Костенко Генерала – ул. Максима Поправки;

ул. Красноярская – ул. Руслана Крамаренко;

ул. Островского Александра – ул. Александра Махова;

ул. Панфилова – ул. Голды Меир;

ул. Путейная — ул. Романа Шухевича;

ул. Совхоз «Изюмский» — ул. Мариупольская;

ул. Рокоссовского – ул. Ярослава Мудрого;

ул. Серова – ул. Эдуарда Копычко;

ул. Цоя Виктора – ул. Кузьмы Скрябина;

ул. Цусимская – ул. Вячеслава Чорновила;

ул. Челюскина – ул. Левко Лукьяненко;

ул. Чернышевского – ул. Дианы Петриненко;

ул. Черняховского – ул. Бучанская;

ул. 8 Марта — ул. Ирпенская;

ул. Дружбы – на ул. Валентины Черевко.