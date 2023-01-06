Библиотека в Изюме избавилась от советской и российской литературы (фото)

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области решили убрать с полок городской библиотеки советскую и российскую литературу, сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.

«Изюмская городская библиотека. До 24.02 — литература. После 24.02 — макулатура. Избавляемся от литературных нарративов врага», — написал он в Facebook.

Также он опубликовал фото сотен книг. Среди них — коммунистическая литература, современные российские детективы, произведения Александра Пушкина, Алексея Толстого и Льва Толстого.

На вопрос, что будет с указанными книгами, Мацокин ответил, что городская власть будет действовать в соответствии с порядком, утвердженным Минкультом.



Фото: Владимир Мацокин