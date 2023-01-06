Библиотека в Изюме избавилась от советской и российской литературы (фото)
Фото: Владимир Мацокин
В деоккупированном городе Изюм Харьковской области решили убрать с полок городской библиотеки советскую и российскую литературу, сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.
«Изюмская городская библиотека. До 24.02 — литература. После 24.02 — макулатура. Избавляемся от литературных нарративов врага», — написал он в Facebook.
Также он опубликовал фото сотен книг. Среди них — коммунистическая литература, современные российские детективы, произведения Александра Пушкина, Алексея Толстого и Льва Толстого.
На вопрос, что будет с указанными книгами, Мацокин ответил, что городская власть будет действовать в соответствии с порядком, утвердженным Минкультом.
Фото: Владимир Мацокин
Читайте также: В Изюме улицу Цоя переименовали в Скрябина, а Высоцкого в Джобса
Новости по теме:
Вы читали новость: «Библиотека в Изюме избавилась от советской и российской литературы (фото)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 10:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Изюм Харьковской области решили убрать с полок городской библиотеки советскую и российскую литературу, сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.".