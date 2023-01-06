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Библиотека в Изюме избавилась от советской и российской литературы (фото)

Культура 10:13   06.01.2023
Елена Нагорная
Библиотека в Изюме избавилась от советской и российской литературы (фото) Фото: Владимир Мацокин

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области решили убрать с полок городской библиотеки советскую и российскую литературу, сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.

«Изюмская городская библиотека. До 24.02 — литература. После 24.02 — макулатура. Избавляемся от литературных нарративов врага», — написал он в Facebook.

Также он опубликовал фото сотен книг. Среди них — коммунистическая литература, современные российские детективы, произведения Александра Пушкина, Алексея Толстого и Льва Толстого.

На вопрос, что будет с указанными книгами, Мацокин ответил, что городская власть будет действовать в соответствии с порядком, утвердженным Минкультом.


Фото: Владимир Мацокин

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 10:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Изюм Харьковской области решили убрать с полок городской библиотеки советскую и российскую литературу, сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.".