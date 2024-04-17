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Дитині з Харкова відмовили у бібліотеці Тернополя, директорка все заперечує

Суспільство 21:40   17.04.2024
Оксана Якушко
Дитині з Харкова відмовили у бібліотеці Тернополя, директорка все заперечує

Скандал в обласній тернопільській бібліотеці – 7-річний переселенець із Харкова прийшов за книгами, але не отримав їх, бо адміністрація вимагала грошову заставу у 600 гривень з його матері. Тепер керівництво бібліотеки заперечує, що вимагало гроші та вважає, що родина Катерини Посохової сприйняла ситуацію «надто особисто», пише ZAXID.NET. 

В обласній бібліотеці Тернополя – скандал на всю Україну. Харківська журналістка Катерина Посохова, яка два роки тому втекла від обстрілів на Північній Салтівці на Галичину разом із маленьким сином зіштовхнулася із упередженим ставленням до переселенців.

7-річний Святослав, який обожнює читати, ходив до міської бібліотеки біля школи. Перечитав багато книжок, і під час чергового візиту бібліотекар порадила звернутись до значно більшої – обласної бібліотеки.

«І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі “не своя”, а які можуть бути книги для не своїх? За 2 обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема.  Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про “можете написати “слава росії”, ” такі, як ви, вже багато книг у нас потягли”. Але ж які ми? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось – дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи. Сказати, що Свят засмутився – це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому», – розповіла на сторінці у Фейсбуці Катерина Посохова.

Ба більше – бібліотекарки не лише принизили переселенців, а й сказали, «або платіть, або йдіть, або поліцію викликаємо». Хлопчик зі сльозами вибіг з приміщення.

Однак у коментарі ZAXID.NET директорка бібліотеки Надія Новіцька заперечила, що у вимагала у Катерини Посохової грошову заставу за книги, а випадок із переселенцями наводився для прикладу, чому за деякі книги просять заплатити.

«Я вважаю, що це була провокація. Ця сім’я вперше прийшла до бібліотеки, і їх ознайомлювали з правилами нашої бібліотеки. Їх попередили: якщо вони оберуть книги підвищеного попиту, або ж книги, які є в одному екземплярі, то в такому випадку треба буде лишити заставу. Суми їм ніякі не називалися, звідки вони взяли 600 грн – я не розумію. У нас книги є різної вартості. Є такі, які вартують і 1200 грн, і їх хочуть взяти додому діти. Але хлопчик вибрав книжки, за які не потрібна була застава», – розповіла Надія Новіцька.

За словами директорки, Катерина Посохова помилково подумала, що це лише з них вимагають заставу, але, згідно з бібліотечними інструкціями, заставу платять усі за певні книги.

«Вони другий раз прийшли 16 квітня. Їм продовжили книгу, яку хлопчик ще не дочитав, і оформили нову – без грошової застави. Але бібліотекар наголосив, що якщо вони виберуть книгу, яка є в одному екземплярі, то доведеться заплатити заставу. Їм наводили минулорічний випадок для пояснення, чому бібліотека змушена брати гроші. Тоді учень 4-ої школи, дійсно переселенець, взяв книгу і обписав її фразами “Смерть українцям. Слава Росії”. Тому ми вимагаємо заставу, а ця сім’я сприйняла все дуже особисто», – додала Надія Новіцька.

В Тернопільській обласній раді, яка є засновницею обласної бібліотеки, повідомили ZAXID.NET, що вивчають цю ситуацію і свої висновки оприлюднять згодом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 21:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скандал в обласній тернопільській бібліотеці – 7-річний переселенець із Харкова прийшов за книгами, але не отримав їх, бо адміністрація вимагала грошову заставу у 600 гривень з його матері. Тепер керівництво бібліотеки заперечує, що вимагало гроші та вважає, що родина Катерини Посохової сприйняла ситуацію «надто особисто», пише ZAXID.NET. ".