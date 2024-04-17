Ребенку из Харькова отказали в библиотеке Тернополя, директор все отрицает

Скандал в областной тернопольской библиотеке – 7-летний переселенец из Харькова пришел за книгами, но не получил их, потому что администрация требовала денежный залог в 600 гривен с переселенцев. Теперь руководство библиотеки отрицает, что требовало деньги и считает, что семья Екатерины Посоховой восприняла ситуацию «слишком лично», пишет ZAXID.NET.

В областной библиотеке Тернополя – скандал на всю Украину. Харьковская журналистка Екатерина Посохова, которая два года назад сбежала от обстрелов на Северной Салтовке на Галицию вместе с маленьким сыном, столкнулась с пристрастным отношением к переселенцам.

7-летний Святослав, обожающий читать, ходил в городскую библиотеку возле школы. Перечитал много книг, и во время очередного визита библиотекарь посоветовала обратиться в гораздо большую – областную библиотеку.

«И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе «не свой», а какие могут быть книги для не своих? За 2 избранные книги (старые и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 грн. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все «можете написать «слава россии», » такие, как вы, уже много книг у нас утащили». Но какие мы? Официально зарегистрированные в городе, работаем, учимся — ребенок в местной школе, имеет отличные успехи. Сказать, что Свят расстроился – это ничего не сказать», — рассказала Посохова.

Более того – библиотекарши не только унизили переселенцев, но и сказали, «либо платите, либо идите, либо полицию вызываем». Мальчик со слезами выбежал из помещения.

Однако в комментарии ZAXID.NET директор библиотеки Надежда Новицкая возразила, что требовала у Екатерины Посоховой денежный залог за книги, а случай с переселенцами привели в пример, почему за некоторые книги просят заплатить.

«Я считаю, что это была провокация. Эта семья впервые пришла в библиотеку и их ознакомили с правилами нашей библиотеки. Их предупредили: если они выберут книги повышенного спроса, или книги, которые есть в одном экземпляре, то в таком случае нужно будет оставить залог. Суммы им никакие не назывались, откуда они взяли 600 грн – я не понимаю. У нас книги есть разной стоимости. Есть такие, которые стоят и 1200 грн., и их хотят взять домой дети. Но мальчик выбрал книги, за которые не нужен был залог», – рассказала Надежда Новицкая.

По словам директора, Екатерина Посохова ошибочно подумала, что это только из них требуют залог, но согласно библиотечным инструкциям залог платят все за определенные книги.

«Они вторично пришли 16 апреля. Им продлили книгу, которую мальчик еще не дочитал, и оформили новую – без денежного залога. Но библиотекарь подчеркнул, что если они выберут книгу, которая есть в одном экземпляре, придется заплатить залог. Им приводили прошлогодний случай объяснить, почему библиотека вынуждена брать деньги. Тогда ученик 4-й школы, действительно переселенец, взял книгу и описал ее фразами “Смерть украинцам. Слава России». Поэтому мы требуем залог, а эта семья восприняла все очень лично», – добавила Надежда Новицкая.

В Тернопольском областном совете, который является основательницей областной библиотеки, сообщили ZAXID.NET, что изучают эту ситуацию и свои выводы будут обнародованы впоследствии.