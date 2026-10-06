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Пытался изнасиловать ребенка на Харьковщине: фигурант таки сядет на 15 лет

Общество 15:43   06.10.2026
Виктория Яковенко
Пытался изнасиловать ребенка на Харьковщине: фигурант таки сядет на 15 лет

Правоохранители в апелляции отстояли приговор мужчине, который, по данным следствия, пытался изнасиловать 13-летнюю девочку на Харьковщине. Мужчина проведет в тюрьме 15 лет.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что вечером 20 июля 2024 года в одном из населенных пунктов Чугуевского района пьяный мужчина заметил на улице 13-летнюю девочку и начал ее преследовать.

«Догнав ребенка, он повалил его на землю и пытался изнасиловать, зажимая рот рукой. Довести преступный умысел до конца нападающему помешал случайный прохожий. Услышав крики, мужчина бросился на помощь ребенку, оттолкнул злоумышленника и спас девочку. В результате нападения потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения и была госпитализирована”, — рассказали правоохранители.

Фигуранта задержали. В ходе досудебного расследования установили, что у мужчины уже были проблемы с законом. В 2012 году его приговорили к 10 годам лишения свободы за аналогичное преступление против половой свободы и грабеж. Он освободился в 2021 году.

В суде мужчина вины не признал. Суд признал его виновным в покушении на изнасилование малолетнего лица, совершенном повторно и назначил фигуранту максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

С приговором мужчина не согласился – подал апелляцию. Он просил отменить решение суда и назначить новое рассмотрение. Среди прочего утверждал, что не собирался изнасиловать потерпевшую, а якобы хотел лишь завладеть ее мобильным телефоном.

Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и оставил приговор первого инстанции без изменений.

мужчина хотел изнасиловать ребенка на Харьковщине

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 15:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители в апелляции отстояли приговор мужчине, который, по данным следствия, пытался изнасиловать 13-летнюю девочку на Харьковщине. Мужчина проведет в тюрьме 15 лет.".