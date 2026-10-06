Намагався зґвалтувати дитину на Харківщині: фігурант таки сяде на 15 років

Правоохоронці в апеляції відстояли вирок чоловіку, який, за даними слідства, намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку на Харківщині. Чоловік проведе у в’язниці 15 років.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що увечері 20 липня 2024 року в одному з населених пунктів Чугуївського району п’яний чоловік помітив на вулиці 13-річну дівчинку та почав її переслідувати.

“Наздогнавши дитину, він повалив її на землю та намагався зґвалтувати, затискаючи рот рукою. Довести злочинний умисел до кінця нападнику завадив випадковий перехожий. Почувши крики, чоловік кинувся на допомогу дитині, відштовхнув зловмисника та врятував дівчинку. Унаслідок нападу потерпіла отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована”, – розповіли правоохоронці.

Фігуранта затримали. Під час досудового розслідування встановили, що чоловік вже мав проблеми з законом. У 2012 році його засудили до 10 років позбавлення волі за аналогічний злочин проти статевої свободи та грабіж. Він звільнився у 2021 році.

У суді чоловік вини не визнав. Суд визнав його винним у замаху на зґвалтування малолітньої особи, вчиненому повторно та призначив фігуранту максимальне покарання за цією статтею — 15 років позбавлення волі.

Із вироком чоловік не погодився – подав апеляцію. Він просив скасувати рішення суду та призначити новий розгляд. Серед іншого стверджував, що не мав наміру зґвалтувати потерпілу, а нібито хотів лише заволодіти її мобільним телефоном.

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та залишив вирок суду першої інстанції без змін.