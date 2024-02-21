Старинные русские книги массово ворует банда из библиотек стран ЕС – BILD

С весны 2022 года из библиотек Европы стали организованно воровать старинные книги русских писателей. Сначала они начали пропадать в странах Балтии и Польше, затем — в Швейцарии, Франции и Бельгии. Эксперты считают, что это спланированная спецоперация россиян, пишет BILD.

Теперь эта волна добралась и до Германии. Государственная библиотека Берлина сообщила в январе о краже пяти книг. В их числе три тома Пушкина: «Братья разбойники» (1827), «Борис Годунов» (1831) и «Кавказский пленник» (1828). На запрос BILD там ответили, что их цена на антикварном рынке превышает 100 000 евро. В Баварской государственной библиотеке сообщили BILD, что оттуда украли две книги на русском языке. Аналогичное преступление совершено в Саксонии.

Как пишет обозреватель BILD Диана Кассаль, действия злоумышленников «напоминают голливудский фильм». Процесс почти всегда один и тот же: преступники изображают из себя исследователей русской литературы начала XIX века. Чтобы осмотреть ценные произведения, они предъявляют поддельные паспорта. Затем фотографируют каждую отдельную страницу. В следующий раз они снова берут ту же книгу, но обменивают ее на идеальную подделку, которую привезли с собой. Поэтому иногда проходили месяцы, прежде чем становилось очевидным, что это в библиотеках остались копии.

В полиции ФРГ заявили BILD, что по фактам кражи книг проводится совместное общеевропейское расследование по линии Европола.

Крупнейшая из пока что известных краж совершена в Варшаве: там похитили 78 книг на 1 млн евро. «К сожалению, среди украденных произведений — многочисленные первые издания Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Радищева, а также Шевченко», — рассказал BILD профессор Варшавского университета Иероним Грала. Он уверен, что это спецоперация властей РФ, так как она хорошо организована, началась одновременно с войной в Украине и ударила в первую очередь по странам Балтии, которые Москва обвиняет в борьбе с русским языком. Профессор уже обнаружил похожие книги с печатью Варшавского университета в каталоге российского аукционного дома «Литфонд». Один из лотов продан за 12 млн рублей.

В конце 2023 года во Франции и Бельгии были арестованы двое подозреваемых, предположительно принадлежащих к банде из Грузии. Расследования все еще продолжаются.