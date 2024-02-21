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Старовинні російські книги масово краде банда із бібліотек країн ЄС

Культура 16:11   21.02.2024
Оксана Якушко
Старовинні російські книги масово краде банда із бібліотек країн ЄС

З весни 2022 року з бібліотек Європи стали організовано красти старовинні книги російських письменників. Спочатку вони почали пропадати у країнах Балтії та Польщі, потім – у Швейцарії, Франції та Бельгії. Експерти вважають, що це спланована спецоперація росіян, пише BILD.

Тепер ця хвиля дісталася й Німеччини. Державна бібліотека Берліна повідомила у січні про крадіжку п’яти книг. Серед них три томи Пушкіна: «Брати розбійники» (1827), «Борис Годунов» (1831) і «Кавказький бранець» (1828). На запит BILD там відповіли, що їхня ціна на антикварному ринку перевищує 100 000 євро. У Баварській державній бібліотеці повідомили BILD, що звідти вкрали дві книги російською мовою. Аналогічний злочин скоєно у Саксонії.

Як пише оглядач BILD Діана Кассаль, дії зловмисників «нагадають голлівудський фільм». Процес майже завжди той самий: злочинці зображують із себе дослідників російської літератури початку XIX століття. Щоб оглянути цінні твори, вони пред’являють фальшиві паспорти. Потім фотографують кожну окрему сторінку. Наступного разу вони знову беруть ту саму книгу, але обмінюють її на ідеальну підробку, яку привезли із собою. Тому іноді проходили місяці, перш ніж ставало очевидним, що це в бібліотеках залишились копії.

У поліції ФРН заявили BILD, що за фактами крадіжки книг проводиться спільне загальноєвропейське розслідування лінією Європолу.

Найбільша з поки що відомих крадіжок здійснена у Варшаві: там викрали 78 книг на 1 млн. євро. “На жаль, серед вкрадених творів – численні перші видання Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, Радищева, а також Шевченка”, – розповів BILD професор Варшавського університету Ієронім Грала. Він упевнений, що це спецоперація влади РФ, оскільки вона добре організована, почалася одночасно з війною в Україні та вдарила насамперед по країнах Балтії, які Москва звинувачує у боротьбі з російською мовою. Професор уже виявив схожі книги з печаткою Варшавського університету у каталозі російського аукціонного дому «Літфонд». Один із лотів продано за 12 млн рублів.

Наприкінці 2023 року у Франції та Бельгії було заарештовано двох підозрюваних, які, ймовірно, належали до банди з Грузії. Розслідування все ще продовжуються.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 16:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З весни 2022 року з бібліотек Європи стали організовано красти старовинні книги російських письменників. Спочатку вони почали пропадати у країнах Балтії та Польщі, потім – у Швейцарії, Франції та Бельгії. Експерти вважають, що це спланована спецоперація росіян, пише BILD.".