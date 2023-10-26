Книги, що вціліли від удару по “Новій пошті”, отримала бібліотека в Харкові
Серед посилок, що “пережили” ракетний удар по терміналу “Нової пошти” в Коротичі, були книги для Харківської обласної бібліотеки для дітей.
“Днями Харківська обласна бібліотека для дітей одержала щемливий вантаж від “Нової пошти”. Червоно-чорна наліпка на ньому свідчить: “Ця посилка вціліла після ракетного удару. 21.10.2023. Харків”. Нова партія книжок займе особливе місце у фонді бібліотеки“, – повідомила пресслужба Харківської облради.
“На знак пам’яті про загиблих у Коротичі, про ціну, яку змушена платити Україна, ці книги будуть марковані такою самою наліпкою, яка стала черговим свідченням російської агресії”, – запевнили в облраді.
Книжки обласна бібліотека отримує завдяки перемозі у проєкті “Книжкові гранти” від Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, а також благодійних фондів. Уже надійшло 119 сучасних книг на суму 30 000 гривень.
Читайте також: У Харкові поховали працівника “Нової пошти”, який загинув у терміналі (відео)
“Книжка ‒ це теж зброя, ідеологічна, ментальна, культурна. А бібліотечні фонди є невід’ємною складовою інформаційних ресурсів держави”, – наголосили в бібліотеці.
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: библиотека, книги, новая почта, посылка, ракетний удар, Харьковский облсовет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Книги, що вціліли від удару по “Новій пошті”, отримала бібліотека в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед посилок, що “пережили” ракетний удар по терміналу “Нової пошти” в Коротичі, були книги для Харківської обласної бібліотеки для дітей".