Книги, що вціліли від удару по “Новій пошті”, отримала бібліотека в Харкові

Серед посилок, що “пережили” ракетний удар по терміналу “Нової пошти” в Коротичі, були книги для Харківської обласної бібліотеки для дітей.

“Днями Харківська обласна бібліотека для дітей одержала щемливий вантаж від “Нової пошти”. Червоно-чорна наліпка на ньому свідчить: “Ця посилка вціліла після ракетного удару. 21.10.2023. Харків”. Нова партія книжок займе особливе місце у фонді бібліотеки“, – повідомила пресслужба Харківської облради.

“На знак пам’яті про загиблих у Коротичі, про ціну, яку змушена платити Україна, ці книги будуть марковані такою самою наліпкою, яка стала черговим свідченням російської агресії”, – запевнили в облраді.

Книжки обласна бібліотека отримує завдяки перемозі у проєкті “Книжкові гранти” від Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, а також благодійних фондів. Уже надійшло 119 сучасних книг на суму 30 000 гривень.

“Книжка ‒ це теж зброя, ідеологічна, ментальна, культурна. А бібліотечні фонди є невід’ємною складовою інформаційних ресурсів держави”, – наголосили в бібліотеці.