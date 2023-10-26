Книги, уцелевшие от удара по «Новой почте», получила библиотека в Харькове
Среди посылок, которые «пережили» ракетный удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче, были книги для Харьковской областной библиотеки для детей.
«На днях Харьковская областная библиотека для детей получила щемящий душу груз от «Новой почты». Красно-черная наклейка на нем свидетельствует: «Эта посылка уцелела после ракетного удара. 21.10.2023. Харьков». Новая партия книг займет особое место в фонде библиотеки», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.
«В знак памяти о погибших в Коротиче, о цене, которую вынуждена платить Украина, эти книги будут маркированы такой же наклейкой, которая стала очередным свидетельством российской агрессии», — заверили в облсовете.
Книги областная библиотека получает благодаря победе в проекте «Книжные гранты» от Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, а также благотворительных фондов. Уже пришло 119 современных книг на сумму 30 000 гривен.
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«Книга – это тоже оружие, идеологическое, ментальное, культурное. Библиотечные же фонды являются неотъемлемой составляющей информационных ресурсов государства», — подчеркнули в библиотеке.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: библиотека, книги, новая почта, посылка, ракетний удар, Харьковский облсовет;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди посылок, которые «пережили» ракетный удар по терминалу «Новой почты» в Коротиче, были книги для Харьковской областной библиотеки для детей".