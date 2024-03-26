Наркотики в посылке нашли у мужчины в Харьковской области

На Купянщине полицейские нашли у 36-летнего мужчины посылку с веществом растительного происхождения, похожим на наркотики, сообщили в Нацполиции.

В тот же день в Купянске возле жилого дома полицейские остановили 51-летнего местного жителя, хранившего при себе наркотики растительного происхождения.

По этим фактам следователи открыли уголовные производства.