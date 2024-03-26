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Наркотики в посылке нашли у мужчины в Харьковской области

Происшествия 17:37   26.03.2024
Оксана Якушко
Наркотики в посылке нашли у мужчины в Харьковской области

На Купянщине полицейские нашли у 36-летнего мужчины посылку с веществом растительного происхождения, похожим на наркотики, сообщили в Нацполиции.

В тот же день в Купянске возле жилого дома полицейские остановили 51-летнего местного жителя, хранившего при себе наркотики растительного происхождения.

По этим фактам следователи открыли уголовные производства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине полицейские нашли у 36-летнего мужчины посылку с веществом растительного происхождения, похожим на наркотики, сообщили в Нацполиции.".