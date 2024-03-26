Наркотики в посылке нашли у мужчины в Харьковской области
На Купянщине полицейские нашли у 36-летнего мужчины посылку с веществом растительного происхождения, похожим на наркотики, сообщили в Нацполиции.
В тот же день в Купянске возле жилого дома полицейские остановили 51-летнего местного жителя, хранившего при себе наркотики растительного происхождения.
По этим фактам следователи открыли уголовные производства.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, Купянщина, мужчина, наркотики, Нацполиция, полицейские, посылка, Харьковская область, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине полицейские нашли у 36-летнего мужчины посылку с веществом растительного происхождения, похожим на наркотики, сообщили в Нацполиции.".