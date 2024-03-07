«Хранили для себя»: в Харькове два «закладчика» проведут в тюрьме 8 лет

В Харькове два «закладчика» получили приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, приговорили 29-летнего и 30-летнего мужчин.

«Мужчины, приобретя в интернете психотропные вещества, решили подзаработать в качестве курьеров — раскладывая закладки по городу. С августа 2022 года они «доставляли товар» конечным покупателям, присылая им координаты и фотографии тайников с психотропами», – добавили в прокуратуре.

29-летнего мужчину правоохранители разоблачили в декабре 2022-го, 30-летнего мужчину — в январе прошлого года. У обоих фигурантов, кроме психотропов, полицейские также изъяли свертки с наркотическим средством — каннабисом.

В суде мужчины признали вину частично и настаивали, что психотропы и наркотики приобрели и хранили только для личного употребления.

Их признали виновными в незаконном приобретении, хранении наркотических и психотропных веществ, в том числе с целью сбыта (ч. ч. 1, 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 УКУ). Они проведут в тюрьме 8 лет.