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«Хранили для себя»: в Харькове два «закладчика» проведут в тюрьме 8 лет

Общество 12:16   07.03.2024
Виктория Яковенко
«Хранили для себя»: в Харькове два «закладчика» проведут в тюрьме 8 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове два «закладчика» получили приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, приговорили 29-летнего и 30-летнего мужчин.

«Мужчины, приобретя в интернете психотропные вещества, решили подзаработать в качестве курьеров — раскладывая закладки по городу. С августа 2022 года они «доставляли товар» конечным покупателям, присылая им координаты и фотографии тайников с психотропами», – добавили в прокуратуре.

29-летнего мужчину правоохранители разоблачили в декабре 2022-го, 30-летнего мужчину — в январе прошлого года. У обоих фигурантов, кроме психотропов, полицейские также изъяли свертки с наркотическим средством — каннабисом.

В суде мужчины признали вину частично и настаивали, что психотропы и наркотики приобрели и хранили только для личного употребления.

Их признали виновными в незаконном приобретении, хранении наркотических и психотропных веществ, в том числе с целью сбыта (ч. ч. 1, 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 УКУ). Они проведут в тюрьме 8 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове два «закладчика» получили приговор.".