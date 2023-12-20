В Харькове ночью патрульные поймали 5 человек с наркотиками (фото)
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Копы в Харькове за ночную смену обнаружили 5 человек, которые имели с собой, вероятно, наркотические вещества.
«При поверхностных проверках патрульные обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Далее этими случаями будут заниматься следователи, отметили копы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: копы, наркотики, ночью, патрульні, патрульные, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 12:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы в Харькове за ночную смену обнаружили 5 человек, которые имели с собой, вероятно, наркотические вещества.".