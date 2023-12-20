В Харькове ночью патрульные поймали 5 человек с наркотиками (фото)

Копы в Харькове за ночную смену обнаружили 5 человек, которые имели с собой, вероятно, наркотические вещества.

«При поверхностных проверках патрульные обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Далее этими случаями будут заниматься следователи, отметили копы.