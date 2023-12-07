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Особо опасный наркотик PVP распространял «закладчик» в Харьковской области

Происшествия 17:59   07.12.2023
Оксана Якушко
Особо опасный наркотик PVP распространял «закладчик» в Харьковской области

Полицейские изъяли у «закладчика» 34 пакета с особо опасными наркотиками, сообщили в Нацполиции.

5 декабря в Чугуеве сотрудники уголовного розыска обнаружили у 29-летнего мужчины три свертка с веществом кристаллического происхождения и смартфон с фотографиями местности с геолокацией расположения «закладок». Оперативники нашли тайники и изъяли еще 31 «закладку» с запрещенными веществами. В общей сложности они нашли 34 свертка с наркосредствами.
По заключению экспертизы, извлеченным веществом был особенно опасный психотропный наркотик PVP.

Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что злоумышленника в 2021 году объявили в розыск за воровство в Донецкой области.

Следователи полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Злоумышленнику грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
7 декабря суд взял под стражу подозреваемого.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 17:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские изъяли у «закладчика» 34 пакета с особо опасными наркотиками, сообщили в Нацполиции.".