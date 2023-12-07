Особо опасный наркотик PVP распространял «закладчик» в Харьковской области
Полицейские изъяли у «закладчика» 34 пакета с особо опасными наркотиками, сообщили в Нацполиции.
5 декабря в Чугуеве сотрудники уголовного розыска обнаружили у 29-летнего мужчины три свертка с веществом кристаллического происхождения и смартфон с фотографиями местности с геолокацией расположения «закладок». Оперативники нашли тайники и изъяли еще 31 «закладку» с запрещенными веществами. В общей сложности они нашли 34 свертка с наркосредствами.
По заключению экспертизы, извлеченным веществом был особенно опасный психотропный наркотик PVP.
Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что злоумышленника в 2021 году объявили в розыск за воровство в Донецкой области.
Следователи полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Злоумышленнику грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
7 декабря суд взял под стражу подозреваемого.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: закладка, закладчик, наркотики, Нацполиция, психотроп, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские изъяли у «закладчика» 34 пакета с особо опасными наркотиками, сообщили в Нацполиции.".