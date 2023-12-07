Особливо небезпечний наркотик PVP розповсюджував «закладчик» на Харківщині
Поліцейські вилучили у «закладчика» 34 пакети з особливо небезпечними наркотиками, повідомили у Нацполіції.
5 грудня у Чугуєві співробітники карного розшуку виявили у 29-річного чоловіка три згортки з речовиною кристалічного походження та смартфон з фотографіями місцевості з геолокацією розташування «закладок». Оперативники знайшли схованки та вилучили ще 31 «закладку» із забороненими речовинами. Загалом вони знайшли 34 згортки з наркозасобами.
За висновком експертизи вилученою речовиною є особливо небезпечний психотропний наркотик PVP.
Поліцейські затримали чоловіка. З’ясувалося, що зловмисник в 2021 році був оголошений у розшук за крадіжку в Донецькій області.
Слідчі Чугуївського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Зловмиснику загрожує від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
7 грудня суд узяв під варту підозрюваного.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 17:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські вилучили у «закладчика» 34 пакети з особливо небезпечними наркотиками, повідомили у Нацполіції.".