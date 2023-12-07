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Особливо небезпечний наркотик PVP розповсюджував «закладчик» на Харківщині

Події 17:59   07.12.2023
Оксана Якушко
Особливо небезпечний наркотик PVP розповсюджував «закладчик» на Харківщині

Поліцейські вилучили у «закладчика» 34 пакети з особливо небезпечними наркотиками, повідомили у Нацполіції.

5 грудня у Чугуєві співробітники карного розшуку виявили у 29-річного чоловіка три згортки з речовиною кристалічного походження та смартфон з фотографіями місцевості з геолокацією розташування «закладок». Оперативники знайшли схованки та вилучили ще 31 «закладку» із забороненими речовинами. Загалом вони знайшли 34 згортки з наркозасобами.

За висновком експертизи вилученою речовиною є особливо небезпечний психотропний наркотик PVP.

Поліцейські затримали чоловіка. З’ясувалося, що зловмисник в 2021 році був оголошений у розшук за крадіжку в Донецькій області.

Слідчі Чугуївського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Зловмиснику загрожує від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

7 грудня суд узяв під варту підозрюваного.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 17:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські вилучили у «закладчика» 34 пакети з особливо небезпечними наркотиками, повідомили у Нацполіції.".