На Салтівці чоловік погорів на “закладці” на очах у копів (фото)

На вулиці Валентинівській у Харкові 5 грудня патрульні затримали ймовірного “закладника”.

Правоохоронці помітили чоловіка під час патрулювання, коли він щось прикопував у землю та робив знімки на смартфон, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

“Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка 11 згортків з речовиною рослинного походження. Також у телефоні він показав численну кількість фото з місцями, де, ймовірно, він раніше залишив такі згортки“, – розповіли правоохоронці.

На місце для встановлення обставин викликали слідчо-оперативну групу.



Фото: УПП у Харківській області