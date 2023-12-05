На Салтівці чоловік погорів на “закладці” на очах у копів (фото)
На вулиці Валентинівській у Харкові 5 грудня патрульні затримали ймовірного “закладника”.
Правоохоронці помітили чоловіка під час патрулювання, коли він щось прикопував у землю та робив знімки на смартфон, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
“Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка 11 згортків з речовиною рослинного походження. Також у телефоні він показав численну кількість фото з місцями, де, ймовірно, він раніше залишив такі згортки“, – розповіли правоохоронці.
На місце для встановлення обставин викликали слідчо-оперативну групу.
Фото: УПП у Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: закладки, закладчик, наркотики, патрульні, поліція, салтовка, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Валентинівській у Харкові 5 грудня патрульні затримали ймовірного “закладника”.".