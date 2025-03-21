Продавав метадон наркозалежним: вісім років «світить» жителю Харківщини
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що раніше отримали повідомлення про те, що мешканець Харківщини поширює наркотичні речовини.
Як виявилося за даними слідства, незаконною діяльністю займався мешканець одного із сіл у Берестинському районі.
“Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий житель раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини та продовжує незаконну діяльність. Поліцейські задокументували кілька випадків продажу метадону наркозалежним“, – пишуть копи.
Після збору необхідних доказів правоохоронці вручили чоловікові підозру. Якщо його провину доведуть – він може вирушити до в’язниці на вісім років.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 12:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що раніше отримали повідомлення про те, що мешканець Харківщини поширює наркотичні речовини. ".