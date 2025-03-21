Продавав метадон наркозалежним: вісім років «світить» жителю Харківщини

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що раніше отримали повідомлення про те, що мешканець Харківщини поширює наркотичні речовини.

Як виявилося за даними слідства, незаконною діяльністю займався мешканець одного із сіл у Берестинському районі.

“Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий житель раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини та продовжує незаконну діяльність. Поліцейські задокументували кілька випадків продажу метадону наркозалежним“, – пишуть копи.

Після збору необхідних доказів правоохоронці вручили чоловікові підозру. Якщо його провину доведуть – він може вирушити до в’язниці на вісім років.