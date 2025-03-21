Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Продавав метадон наркозалежним: вісім років «світить» жителю Харківщини

Події 12:00   21.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Продавав метадон наркозалежним: вісім років «світить» жителю Харківщини

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що раніше отримали повідомлення про те, що мешканець Харківщини поширює наркотичні речовини. 

Як виявилося за даними слідства, незаконною діяльністю займався мешканець одного із сіл у Берестинському районі.

Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий житель раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини та продовжує незаконну діяльність. Поліцейські задокументували кілька випадків продажу метадону наркозалежним“, – пишуть копи.

Після збору необхідних доказів правоохоронці вручили чоловікові підозру. Якщо його провину доведуть – він може вирушити до в’язниці на вісім років.

Читайте також: Сімейна драма в Харкові: чоловік погрожував розправою своїй 63-річній коханій

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Понад 1400 квартир і домів купили жителі Харківщини замість зруйнованих: де
Понад 1400 квартир і домів купили жителі Харківщини замість зруйнованих: де
21.03.2025, 13:20
Стріляв з пістолета й погрожував копам – поліція затримала чоловіка в Лозовій
Стріляв з пістолета й погрожував копам – поліція затримала чоловіка в Лозовій
21.03.2025, 12:39
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
20.03.2025, 14:27
40 звернень з Харківщини: омбудсмену стали більше скаржитись на ТЦК
40 звернень з Харківщини: омбудсмену стали більше скаржитись на ТЦК
21.03.2025, 12:08
Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії
21.03.2025, 06:00
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю
20.03.2025, 21:48

Новини за темою:

19:15
Робив «закладки» з психотропами у Харкові — сидітиме понад 7 років за ґратами
21:39
У дев’яти регіонах, зокрема на Харківщині, затримували наркодилерів (відео)
22:50
Психотропний наркотик збували через пошту і закладки на Харківщині
13:36
Наркоторговці фасували “закладки” на Київщині, а розкладали їх у Харкові
21:23
На Салтівці чоловік погорів на “закладці” на очах у копів (фото)

Ви читали новину: «Продавав метадон наркозалежним: вісім років «світить» жителю Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 12:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що раніше отримали повідомлення про те, що мешканець Харківщини поширює наркотичні речовини. ".